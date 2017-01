Il y a quelques jours, ESPN laissait entendre que le Los Angeles Galaxy espère Romain Alessandrini (27 ans). Jeff Carlisle, journaliste pour le média américain, a fait le point sur ce dossier dans les colonnes du quotidien régional La Marseillaise. « Los Angeles a déjà eu de l’intérêt pour des joueurs européens moins connus par le passé, mais pas forcément des joueurs français. Je pense juste que le club voit en Alessandrini l’opportunité de récupérer un joueur de qualité qui pourrait être disponible dès cet hiver », a-t-il lancé avant de poursuivre.

« Depuis le départ du coach Bruce Arena, qui retourne entraîner la sélection américaine, il y a une nouvelle génération de ’’décideurs’’ qui veulent marquer le coup au sein du club. Et ce transfert potentiel serait une belle manière de le faire. On m’a informé que c’était possible, mais il reste encore beaucoup de choses à régler. À ce stade, je dirais donc que c’est du 50-50 », a-t-il conclu. Romain Alessandrini en MLS, c’est donc fort possible !