Selon AS, le défenseur central portugais de 33 ans serait en train de négocier un contrat avec un club chinois pour un départ programmé en juin prochain (il sera libre, ndlr). Alors que Pepe voulait à la base prolonger de deux ans avec le Real, le club madrilène ne lui offrirait pour l’instant qu’une seule année de contrat. Ce qui ne rentre pas dans les plans de celui qui est en train de boucler sa dixième saison dans le club de la capitale espagnole.

Les formations asiatiques les plus chaudes sur le dossier seraient le Guangzhou Evergrande et Shanghaï. Clubs entraînés par Luiz Felipe Scolari et Villas-Boas. À Shanghai, Pepe pourrait notamment rejoindre en ancien coéquipier, Ricardo Carvalho.