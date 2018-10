« Chaque année, nous nous lançons un défi. Celui qui a le moins de buts et d’assists à la fin de la saison offre un repas aux autres frères. Je dois donc d’urgence marquer et donner des passes décisives, parce que je n’ai pas envie de payer », avait avoué Thorgan Hazard en 2016 au sujet d’un drôle de pari avec ses frères Eden et Kylian. Un challenge qui est apparemment toujours en vigueur dans la fratrie. Si Kylian n’a pas ouvert son compteur au Cercle Bruges où il est en prêt cette saison (2 apparitions), Eden, lui, carbure à plein régime avec Chelsea. L’ancien Lillois en est à 8 buts et 3 assists en 11 rencontres avec les pensionnaires de Stamford Brigde.

Mais Thorgan flambe également avec le Borussia Mönchengladbach, deuxième ex-aequo de Bundesliga avec le Werder Brême. Le natif de La Louvière est dans une forme folle puisqu’il a trouvé le chemin des filets à 7 reprises en 9 matches toutes compétitions confondues, soit un but toutes les 73 minutes selon La Dernière Heure. Après avoir débuté la saison avec un triplé en coupe d’Allemagne face au BSC Hastedt (19 août), il a enchaîné en championnat avec 4 réalisations dont une lors de la victoire hier face à Mayence. Un succès dont il a été le grand artisan. En plus d’avoir marqué un but, il a délivré deux passes décisives. Ce qui porte son total à 4 assists depuis le début de l’exercice 2018-2019.

« La meilleure version de Thorgan Hazard »

Après la rencontre, le footballeur âgé de 25 ans a préféré mettre en avant le collectif plutôt que sa performance individuelle. « Ce fut une bonne soirée pour l’équipe, pour le club et pour moi. Le plus important est d’avoir gagné ». Notre confrère allemand Lukas Horster, lui, ne s’est pas privé pour dire tout le bien qu’il pense du Belge. « L’année dernière, il avait déjà fait une bonne saison. Mais là, on voit la meilleure version de Thorgan. Certaines personnes disaient qu’il était trop obstiné dans son jeu. Mais cela va de mieux en mieux. Il joue dans une position plus offensive. Cette année, il est plus ailier dans un 4-3-3. L’an passé, il était plus milieu gauche dans un 4-4-2 ».

Excellent cette saison, Thorgan Hazard semble être au sommet de son art lui qui a confié récemment qu’il était peut-être allé trop tôt à Chelsea. Sous contrat jusqu’en juin 2020, le Diable Rouge pourrait être l’une des vedettes du prochain marché des transferts estival. Car d’après nos informations, le Borussia Mönchengladbach n’est pas prêt à le laisser filer cet hiver. Déjà courtisé par Séville, Valence ou encore Leicester ces derniers mercatos, l’international belge a été lié à l’Atlético, à Everton et à l’Inter Milan récemment. Une source proche du club allemand nous a indiqué qu’il est aussi suivi d’un œil par Lucien Favre, son ancien entraîneur qui officie à présent au Borussia Dortmund. Si Thorgan Hazard continue à ce rythme, nul doute que d’autres prestigieux prétendants se manifesteront dans les prochains mois.