La première partie de saison de Bundesliga se termine ce dimanche avec deux rencontres concernant la deuxième partie de tableau. Surprise à la mi-championnat, le Bayern n’est pas en tête. C’est le RB Leipzig qui domine avec deux points d’avance sur Gladbach, leader un temps, et quatre sur le géant bavarois. Le Borussia Dortmund occupe la 4e place et reste sur sa fin. Lucien Favre est même encore un peu menacé malgré un léger redressement début décembre. Le club de la Ruhr a terminé l’année sur une mauvaise note avec une défaite évitable vendredi soir à Hoffenheim (2-1).

C’est maintenant l’heure du mercato pour corriger ce qui peut l’être. Le BvB va chercher un renfort offensif, notamment pour pallier le manque de régularité devant. La piste Dries Mertens a été évoquée par la presse italienne. D’après nos informations, Dortmund aimerait aller piocher du côté d’un rival direct. Les performances de Marcus Thuram (22 ans) avec le Borussia Mönchengladbach ont tapé dans l’œil de Lucien Favre. Le technicien suisse a même pris contact avec un proche du dossier pour connaître la situation précise du joueur et tâté le terrain au cas où une ouverture se dessine.

Le dossier n’est pas simple pour le BvB. Thuram est arrivé cet été chez les Poulains et s’est adapté très vite. Titulaire en pointe ou sur le côté gauche dans le système de Marco Rose, le Français réalise des prestations abouties avec 6 buts et 5 passes décisives en 17 rencontres de Bundesliga. Recruté de Guingamp contre 9 M€, il en vaut aujourd’hui au moins trois fois plus et est encore sous contrat jusqu’en 2023. Le déloger de son nouveau club après seulement six mois ne sera pas une mince affaire. Cela n’empêche pas le BvB de prendre des premières informations.