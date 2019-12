Même si la blessure de Paco Alcacer ne semble pas trop grave, le Borussia Dortmund voudrait enrôler un attaquant supplémentaire cet hiver. Les dirigeants allemands se sont arrêtés sur la situation de Dries Mertens au Napoli, d’après les informations de Sky Sport Italia. Celui-ci est en fin de contrat dans six mois alors qu’il est désormais âgé de 32 ans.

Des premiers contacts ont été établis seulement le Belge préférerait attendre la fin de saison pour obtenir un nouveau contrat avec les Partenopei. Il a pour objectif de devenir le meilleur buteur de l’histoire du club et ne se trouve plus qu’à trois longueurs de Marek Hamsik (121 réalisations contre 118). Pour le moment, Naples lui a proposé un contrat de deux ans, assorti d’un salaire de 4M€ à l’année et d’une belle prime à la signature, ce qu’il a refusé.