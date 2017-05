L’été s’annonce animé au Borussia Dortmund ! Le club allemand s’apprête à vivre une intersaison agitée, et notamment dans le sens des départs. Pas un jour ne passe sans que Pierre-Emerick Aubameyang ne fasse ainsi parler de lui, certains l’envoyant en Chine ou à l’AC Milan même si la tendance se situe plutôt vers un départ pour le Paris Saint-Germain.

Autre cas épineux à gérer, celui de l’entraîneur Thomas Tuchel. En froid avec sa direction depuis quelques semaines, le technicien qui avait succédé à Jürgen Klopp sur le banc du Signal Iduna Park apparaît de plus en plus fragilisé en interne, et, là encore, un départ semblait constituer l’issue la plus probable. Une issue inévitable et confirmée ce mardi par les Marsupiaux.

« Au terme d’une réunion avec les dirigeants du club, l’entraîneur, et son agent qui a eu lieu ce mardi, décision a été prise de prendre des chemins séparés. Nous tenons à remercier Thomas Tuchel et son staff pour leur travail au BVB et cette victoire en finale de Coupe d’Allemagne ce samedi », explique le club allemand. Dortmund perd donc son entraîneur, probablement son attaquant phare, mais aussi Reus, blessé pour de longs mois. Reconstruction en vue...