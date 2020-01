Ce dimanche en début d’après-midi, l’Olympique de Marseille se déplaçait à Limoges pour affronter le Trélissac FC en 32es de finale de la Coupe de France. Les Phocéens ont eu bien du mal à se défaire de leurs adversaires du jour puisqu’ils se sont imposés aux tirs au but (1-1, 4 t.a.b à 2). Sauf qu’à la fin de la rencontre, ce n’est pas du tout de la belle performance des amateurs dont tout le monde parlait, mais d’une affaire de recette de la rencontre.

En résumé, l’OM n’a pas laissé sa part de la recette aux amateurs, comme il est coutume de faire. « Vous remercierez l’OM qui ne nous a pas laissé sa part de la recette. C’est la troisième fois qu’on joue le club marseillais, et c’est la première fois que cela arrive. Merci pour le football amateur », avait déclaré le président du TFC, Fabrice Faure, à l’issue de la rencontre. Voyant les choses se compliquer en termes de communication, les Marseillais ont envoyé, dans la foulée, un communiqué pour s’expliquer.

« Les doléances de notre Président »

« Pour le match d’aujourd’hui, Trélissac a bénéficié d’un stade de 13000 places et a pratiqué une politique tarifaire qui - si elle était tout à fait justifiée - affichait des prix entre 20 et 35€ la place. La recette totale s’est élevée à près de 400k€ avant déduction des frais d’organisation. Grâce au fait de recevoir l’OM, le stade était complet et a d’ailleurs essentiellement accueilli des supporters marseillais, très majoritaires. Il nous semblait juste que dans ces conditions particulières les deux clubs se partagent la recette d’autant plus que ce déplacement a coûté à l’OM 65k€ », pouvait-on ainsi lire. Une réponse qui était évidemment mal prise alors que s’il est bien coutume de laisser sa part de recette aux clubs amateurs, ce n’est en cas une obligation.

Tout le monde attendait donc une nouvelle réponse du club, basé en Dordogne, en Nouvelle-Aquitaine en ce lundi. Et celle-ci n’a pas tardé et c’est sur un ton ironique que nous avons retrouvé Trélissac. « Suite aux différents commentaires sur la non-distribution de la part de la recette et suite au communiqué de l Olympique de Marseille, voici les doléances de notre Président », a-t-on eu en guise de préambule. « Le Trélissac Football Club, propose à l’Olympique de Marseille, pour être en phase avec ses valeurs de soutien aux petits clubs amateurs de reverser sa part de recette au District de Football de la Dordogne, organisme géré par des bénévoles, au service du football amateur sur un territoire rural, dont le Trélissac Football Club », est-il ensuite écrit sur le communiqué de presse. Quelque chose dont on risque encore d’entendre parler dans la journée...