Ce lundi 8 mai était une date très attendue par plusieurs jeunes talents. C’est aujourd’hui que Ludovic Batelli, le sélectionneur de l’équipe de France U20, a dévoilé la liste des 21 joueurs retenus pour participer à la Coupe du Monde en Corée du Sud. Un tournoi qui se déroulera du 20 mai au 11 juin 2017. Une date de début de la compétition qui pose problème puisque le Mondial commencera le 20 mai, soit le même jour que la dernière journée de Ligue 1 et avant les finales de Ligue Europa (24 mai) et de Ligue des Champions (3 juin). Deux compétitions qui peuvent encore concerner plusieurs joueurs susceptibles de jouer la Coupe du Monde avec les Bleuets.

Quoi qu’il en soit, Ludovic Batelli a dû trancher dans le vif. Il a amené plusieurs éléments bien connus du championnat de France comme les talentueux Toulousains Alban Lafont et Issa Diop. Idem pour les Parisiens Christopher Nkunku et Jean-Kévin Augustin, qui n’a pas un temps de jeu très important avec les pros sur la deuxième partie de saison. Lucas Tousart (OL, il pourrait être concerné par la finale de la Ligue Europa si l’OL se qualifie), Allan Saint-Maximin (Bastia), Amine Harit (Nantes) ou encore Ludovic Blas (EA Guingamp) feront aussi partie du voyage. En revanche, quelques absences sont à noter.

Kylian Mbappé et Maxime Lopez absents

La première est celle de Kylian Mbappé. Dans une forme étincelante avec l’AS Monaco, le footballeur âgé de 18 ans était sélectionnable. Mais Ludovic Batelli ne l’a pas appelé. L’attaquant dont le nom est régulièrement cité au Real Madrid restera donc à disposition de Leonardo Jardim pour la fin de la saison en L1 et une éventuelle finale de Ligue des Champions. Didier Deschamps pourra aussi faire appel à lui avec l’équipe de France A qui affronteront la Suède le 9 juin (match éliminatoire pour le Mondial 2018) et l’Angleterre le 13 juin (amical).

Révélation de la saison à Marseille, Maxime Lopez n’a pas été sélectionné non plus. On sait que Rudi Garcia n’était pas forcément prêt à le lâcher tant que la saison n’était pas terminée. Les U20 français débuteront le 22 mai face au Honduras à Cheonan (10 heures, heure française). C’est encore là-bas qu’ils croiseront ensuite le fer avec le Vietnam le jeudi 25 mai (10 heures). Enfin, ils disputeront leur dernier match de phase de poules face à la Nouvelle-Zélande le 28 mai à Daejeon (8 heures). Un groupe sur le papier abordable pour les coéquipiers de Lucas Tousart.

La liste des U20 retenus pour le Mondial

Gardiens : Paul Bernardoni, Quentin Braat, Alban Lafont

Défenseurs : Olivier Boscagli, Issa Diop, Enock Kwateng, Clément Michelin, Jérôme Onguéné, Ronaël Pierre-Gabriel, Yoan Séverin

Milieux : Jeando Fuchs, Amine Harit, Christopher Nkunku, Denis Will Poha, Ibrahima Sissoko, Lucas Tousart

Attaquants : Jean-Kévin Augustin, Ludovic Blas, Allan Saint-Maximin, MartinTerrier, Marcus Thuram