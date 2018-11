Pour clore en beauté une année 2018 marquée par son deuxième titre de champion du Monde, l’équipe de France défie les Pays-Bas (Ligue des Nations, 16 novembre, Rotterdam) et l’Uruguay (amical, 20 novembre, Stade de France). Deux rendez-vous pour lesquels Didier Deschamps a convoqué 23 joueurs ce jeudi. Le sélectionneur national s’est encore une fois appuyé sur une grande partie du groupe victorieux en Russie. Les tauliers Hugo Lloris, Raphaël Varane, N’Golo Kanté, Paul Pogba, Antoine Griezmann et Kylian Mbappé sont au rendez-vous.

On retrouve aussi Benjamin Pavard, Djibril Sidibé ou encore Florian Thauvin malgré les mauvaises passes de leurs clubs respectifs. Le Lyonnais Tanguy Ndombele, plutôt en vue lors de ses deux premières capes face à l’Islande et l’Allemagne le mois dernier, conserve la confiance de DD, tout comme Mamadou Sakho, en dépit des résultats en berne de Crystal Palace (4 défaites et un nul lors des 5 derniers matches de Premier League).

Le grand retour d’Anthony Martial

On notera les retours de Benjamin Mendy à gauche, en l’absence de Lucas Hernandez blessé, mais aussi de Nabil Fekir et Adil Rami, absents pour blessures lors du dernier rassemblement. Thomas Lemar, touché à la cuisse, et Samuel Umtiti, toujours en délicatesse avec son genou, ne seront pas de la partie. La grande nouveauté de cette liste, c’est le come-back d’Anthony Martial.

Auteur de prestations convaincantes avec Manchester United (5 buts sur ses 4 derniers matches de Premier League), l’ancien Monégasque pousse Dimitri Payet vers la sortie et retrouve les Bleus. Sa dernière apparition en Bleu remonte au mois de mars, en Russie (1-3, amical).

La liste :

Gardiens : Hugo Lloris (Tottenham), Steve Mandanda (Olympique de Marseille), Alphonse Areola (Paris SG)

Défenseurs : Benjamin Pavard (VfB Stuttgart), Djibril Sidibé (AS Monaco), Raphaël Varane (Real Madrid), Adil Rami (Olympique de Marseille), Mamadou Sakho (Crystal Palace), Presnel Kimpembe (Paris SG), Benjamin Mendy (Manchester City), Lucas Digne (Everton)

Milieux : N’Golo Kanté (Chelsea), Paul Pogba (Manchester United), Blaise Matuidi (Juventus), Steven Nzonzi (AS Roma), Tanguy Ndombele (Olympique Lyonnais)

Attaquants : Olivier Giroud (Chelsea), Antoine Griezmann (Atlético de Madrid), Kylian Mbappé (Paris SG), Anthony Martial (Manchester United), Ousmane Dembélé (FC Barcelone), Florian Thauvin (Olympique de Marseille), Nabil Fekir (Olympique Lyonnais)