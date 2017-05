C’est peu dire que Didier Deschamps était attendu pour sa conférence de presse suite aux déclarations offensives de Karim Benzema à son sujet. La question a été immédiatement posée, le sélectionneur national a pu répondre, avant de passer aux autres dossiers. Notamment les retours en sélections d’Alexandre Lacazette et Kurt Zouma. Deux joueurs aux dynamiques différentes mais qui seront présents pour affronter le Paraguay, la Suède et l’Angleterre au début du mois de juin.

« Alex fait une très belle saison avec l’OL. Il faisait partie des réservistes pour l’Euro. (…) J’ai des choix, je ne vais pas les accumuler eux non plus. C’est au détriment de Gameiro aujourd’hui. J’ai choisi Alexandre, parce que ce que je le vois faire, au-delà des buts, il est dans un état d’esprit, il démontre beaucoup d’agressivité, d’envie. Pour aussi lui montrer que évidemment il fait partie de ce groupe France. A lui de mettre à profit le temps de jeu qu’il aura », a lancé Deschamps au sujet de l’attaquant de l’Olympique Lyonnais. Avec un temps de jeu bien moins grand et un statut de remplaçant à Chelsea, l’argumentaire est forcément différent pour Zouma. « Par rapport à Kurt, il revient d’une très longue blessure. Il n’a pas un temps de jeu très important à Chelsea. Mais ils sont pas champions pour rien ». Avant d’indiquer clairement pourquoi il rappelait Moussa Sissoko malgré ses difficultés avec Tottenham. « On parle d’un joueur qui est un cadre de cette équipe. Avec l’Euro qu’il a fait, c’est un élément très important. C’était l’occasion de le revoir. »

Deschamps donne ses conseils à Martial et Coman

Après avoir rapidement évoqué les joueurs présents dans la liste, Didier Deschamps a dû parler de ceux qui ne font pas partie des heureux élus pour ce rassemblement. A commencer par Patrice Evra, appelé lors des deux dernières rencontres mais absent cette fois-ci. « Je ne vais pas tout vous dire mais j’ai toujours pensé que, de par mon expérience, quand vous avez un joueur qui a un statut, quand vous le prenez, je le prends pas pour accompagner mais pour qu’il joue. A partir du moment où j’ai un joueur, en l’occurrence Benjamin Mendy, je ne vais pas prendre Patrice Evra. Ca ne me semble pas bien pour l’équipe de France. Je pense toujours dans un sens collectif », a-t-il glissé, avant d’aborder deux cas plus sensibles, Anthony Martial et Kinglsey Coman.

Présents durant l’Euro, les deux attaquants représentaient l’avenir de l’équipe de France. Aujourd’hui, lorsqu’on dit avenir, on pense plus à Dembélé et Mbappé, la faute à une saison délicate dans leurs clubs respectifs pour Martial et Coman. « Je ne suis pas inquiet. Ils ont une saison difficile. Anthony, même s’il rejoue un peu plus depuis que Zlatan s’est blessé, il a un temps de jeu qui est amoindri. Il fait de bonnes choses mais il est moins décisif. Peut-être qu’il a perdu un peu confiance, une question de rythme. La qualité est là, le potentiel il l’a. Il faut digérer aussi. Il a une saison dernière très chargée, un changement d’entraîneur, de système. (…) C’est valable pour Kingsley aussi. Temps de jeu réduit car une concurrence très importante. Qu’il ne soit pas content, je le comprends bien. Quand il joue, il faut être décisif tu n’as pas le droit à l’erreur. (…) Ils ne sont pas sélectionnés mais ce n’est pas pour ça qu’ils sont écartés. À eux de retrouver leur meilleur niveau. Ils auront peut-être des choix à faire ou pas. Dans un club français ou moins huppé, ils seraient plus mis en lumière et peut-être qu’ils seraient là aujourd’hui. Je leur ai déjà dit. Ils ne pensaient pas que ça se passerait comme ça. Ce sont des aléas aussi », a-t-il indiqué. Plus que jamais, la concurrence, surtout au niveau offensif, est sacrément rude en équipe de France.