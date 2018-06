« Je ne pense pas avoir été moins décisif cette saison, j’ai peut-être commis plus d’erreurs et on retient cela plutôt que de mettre en avant le nombre de matches où il y a eu un vrai impact. Mais ce n’est pas un souci vu mon expérience. (...) J’ai toujours eu un jeu à risques, mais ce qui compte c’est mon ressenti, celui du sélectionneur et de mes coéquipiers ». Ce lundi, dans les colonnes du Progrès, Hugo Lloris (31 ans) défendait son bilan cette saison face aux critiques.

Des critiques un peu plus acerbes depuis le but concédé samedi à Lyon, en amical de préparation, face aux États-Unis (1-1), sur lequel le capitaine des Bleus n’est pas exempt de tout reproche. Pour sa première conférence de presse depuis l’arrivée de la délégation tricolore en Russie, à Istra, Didier Deschamps a évidemment été invité à répondre aux questions concernant son portier n° 1. Et comme à son habitude, le sélectionneur a d’abord botté en touche.

Deschamps rappelle à l’ordre toute sa défense

« Je ne vais pas commenter les critiques. Évidemment, que je parle avec lui, comme Franck Raviot (l’entraîneur des gardiens) parle aussi avec lui. On en a discuté (du but des USA) », a-t-il d’abord expliqué, revenant sur les deux buts encaissés lors de la préparation, contre l’Italie (3-1) et les USA (1-1). « Sur le but des Italiens à Nice, il est un peu masqué sur la frappe, il a eu peu de temps pour organiser son jeu de mains. Et face aux USA, il peut mieux faire », a-t-il indiqué, sans se cacher.

Conscient que son gardien peut mieux faire, DD l’a toutefois défendu. « Gardien, c’est un poste ingrat. (...) Le poste de gardien est souvent sujet à critique. On est un peu plus pointé du doigt qu’un joueur, qui, lui, peut avoir le droit à l’erreur. Hugo a l’expérience, il en a vu d’autres aussi, ça peut arriver. Il vaut mieux que ça arrive avant que pendant », a-t-il poursuivi, invitant l’ensemble de sa défense et de son équipe, à davantage de vigilance. « Dans les grandes compétitions, la solidité défensive est importante. Évitons d’offrir des opportunités aux adversaires, comme ça a pu être le cas parfois », a-t-il conclu. À bon entendeur.