« La main de Dieu ». Ce titre orne les Unes des quotidiens sportifs, aussi bien en France qu’en Angleterre, deux pays particulièrement heureux du tirage au sort de la Coupe du Monde 2018, effectué hier au Kremlin. Diego Maradona a en effet satisfait les observateurs et supporters français, en offrant le Pérou, le Danemark et l’Australie aux Bleus. Un tirage très clément, même si le Pérou et le Danemark affichent un classement FIFA très intéressant. Evidemment, Didier Deschamps, le sélectionneur national n’a pas voulu parler de chance, ou de tirage facile, pour prévenir tout excès de confiance.

Le coach des Bleus a, de son côté, entamé son travail de réflexion sur l’organisation des mois à venir. Et si l’on en croit Le Parisien, le plan est déjà bien avancé. Déjà au niveau de la publication de la liste des 23 joueurs retenus pour le Mondial. Deschamps pourrait l’annoncer le 17 mai, soit au lendemain de la finale de la Ligue Europa. Il a prévu également d’établir une liste de réservistes (7 ou 8 joueurs), comme à son habitude, en cas de forfait d’un membre de la liste des 23. Les réservistes feraient ainsi une partie de la préparation pour le Mondial, qui se déroulera à Clairefontaine.

Trois matches de préparation, des adversaires à trouver

Hier, Deschamps a expliqué qu’il n’avait pas encore en tête l’identité des 23 joueurs, notamment en raison des nombreux aléas qui peuvent se produire d’ici le mois de mai prochain. Par contre, il planche sur le programme des ultimes matches amicaux prévus avant la compétition. Il y a déjà deux rendez-vous programmés en mars prochain. Le premier sera l’occasion de faire un petit tour en Russie, pour y affronter le pays hôte de la compétition. Le deuxième match, prévu en France, n’a pas encore été établi, même si l’Argentine (possible futur adversaire des Bleus en 8e de finale) est espérée par la FFF.

Restera ensuite à dégoter trois adversaires lors des matches de préparation, prévu entre fin mai et début juin. Comme souvent, il s’agit de trouver des équipes pouvant correspondre aux sélections qui seront affrontées lors de la phase de poule. Une équipe sud-américaine pourrait donc être au programme. Les Bleus rejoindraient ensuite leur camp de base en Russie, situé à Istra, à plus d’une heure au nord-ouest de Moscou, pour préparer le premier match de la compétition, prévu le 16 juin à Kazan face à l’Australie.