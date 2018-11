« Après, reparler d’Adrien... Je me suis déjà exprimé par rapport à ce qui s’est passé. J’estime que ce n’est pas le moment pour qu’il revienne avec nous même s’il a aussi connu quelques difficultés avec son club. A part hier où il a repris la compétition, pendant plusieurs matches, ce n’était pas le cas. Ça fait aussi partie de leur histoire avec leur club. Par rapport à la sélection, c’est simplement par rapport à ce qui s’est passé avant la Coupe du Monde et j’estime que ce n’est pas encore le moment pour qu’il puisse prétendre à revenir avec nous », indiquait le sélectionneur national en conférence de presse avant les rencontres face à l’Uruguay et les Pays-Bas à propos d’Adrien Rabiot.

Le milieu de terrain du Paris SG, peu en verve en ce moment, avait refusé une place de suppléant juste avant la Coupe du Monde en Russie ce qui avait courroucé Didier Deschamps, ne le rappelant donc plus. Sauf que Noël Le Graët, le président de la fédération de football (FFF), ne semble pas l’entendre de la même façon. « Je vais voir Adrien Rabiot tout de suite après la fin des matches internationaux, parce que pendant, ça ne sert pas à grand-chose », a-t-il commencé par expliquer sur RMC Sport.

« Je ne suis pas sélectionneur »

Ensuite, le grand patron du foot amateur français a expliqué que le joueur ne pourrait pas vraiment être indéfiniment mis sur le côté. « Il faut laisser passer l’hiver pour voir dans quel état d’esprit est ce garçon, que je trouve très bon joueur, même s’il a perdu un peu sa place au PSG ces derniers temps. Les erreurs ne doivent pas être éternelles. Il en a fait une à 23 ans, il ne doit pas être puni tout le temps. Ceci dit, c’est aussi une question d’état d’esprit… S’il n’a pas envie de porter le maillot bleu, il n’a pas envie. Et je le verrai sûrement au mois de décembre. Dès que les matches sont finis, je l’appellerai. je vais lui dire que, pour ma part, j’ai trouvé qu’il avait fait une erreur de position, vu son âge et son talent, mais qu’il n’y a rien d’éternel. Après ça peut durer longtemps, je ne suis pas sélectionneur. J’ai aussi pour ce garçon de l’estime, il s’est toujours bien conduit en équipe de France, plutôt réservé, voire timide, et bon dans le jeu », a-t-il ainsi développé tout en laissant la porte ouverte.

À juste titre, Christophe Dugarry le relance en expliquant que NLG avait dit la même chose pour Karim Benzema. « Je ne change pas d’avis sur ce que j’ai dit il y a quelques mois. Benzema reste pour moi un bon joueur, il est encore très très bon sur ce début de championnat. Mais il ne faut pas se raconter d’histoire, on peut toujours faire semblant, mais vous croyez vraiment que Didier va rappeler Benzema demain ? La différence, c’est que Rabiot a 23 ans, il a commis une bêtise de gamin. C’est mon ressenti, je peux me tromper. Je veux parler avec lui pour comprendre pourquoi il a fait ça », a donc rétorqué Noël Le Graët. Une sortie qui pourrait ne pas plaire à Didier Deschamps...