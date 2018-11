Ce vendredi soir, l’équipe de France de football s’est inclinée sur le score de deux buts à zéro à Rotterdam contre les Pays-Bas. De ce fait, les Français n’ont plus les cartes en main pour se qualifier et devront espérer une défaite des Néerlandais à Gelsenkirchen ce lundi contre l’Allemagne pour espérer participer au Final Four de la Ligue des Nations en juin prochain. En attendant, un match amical se présente aux Bleus au Stade de France ce mardi contre l’Uruguay.

Et la question de la profondeur de banc va commencer à se poser. Est-ce que les remplaçants pourront être aussi efficaces que les titulaires ? N’est-il pas temps de changer quelque chose dans cette équipe ? Pour ce rassemblement, Anthony Martial aurait dû être présent, mais la blessure de l’attaquant de Manchester United l’a empêché de rejoindre Clairefontaine et donc de participer à cet ultime stage de cette année 2018, si prolifique pour les Tricolores.

Dernière chance face à l’Uruguay ?

De plus, sur les ailes, Kingsley Coman, après deux blessures très sérieuses à la cheville, devrait bientôt à nouveau postuler pour une place dans les 23. Nous apprenons d’autres choses donc ce dimanche matin grâce au Journal du Dimanche. Selon l’hebdomadaire deux joueurs pourraient être en grandes difficultés très bientôt. Il s’agit d’Ousmane Dembélé tout d’abord. Le joueur du FC Barcelone est critiqué pour son état d’esprit et son manque d’implication et cela pourrait lui coûter cher à l’avenir.

Le second cas est Florian Thauvin, le gaucher de l’Olympique de Marseille. Le Phocéen joue très peu sous les ordres de Didier Deschamps et lorsqu’il fût titulaire, contre l’Islande, il n’a pas été très performant - comme toute l’équipe par ailleurs. Il se pourrait donc que la rencontre face à l’Uruguay ce mardi soit une ultime chance pour les deux éléments offensifs de convaincre Didier Deschamps du bien-fondé de leur présence dans la liste.