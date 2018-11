« Et puis, méfiez-vous de l’image des joueurs. Prenez Paul Pogba. L’image qu’il véhicule n’a rien à voir avec le Paul Pogba que je connais ! Ça n’a jamais été, moi, moi, moi, coach ! Il privilégie le groupe, il est comme ça. Après, oui, un groupe, ça se travaille ; un joueur, ça s’améliore… ». Dans les colonnes de GQ, le sélectionneur de l’équipe de France Didier Deschamps, élu manager de la décennie par le magazine, a défendu Paul Pogba face aux critiques essuyées. Le milieu de terrain de Manchester United appréciera.

Élu champion de l’année, l’international tricolore (64 sélections, 10 buts) est lui aussi passé par la case interview. Le Red Devil a notamment expliqué qu’il avait fait attention à ce paramètre précis pour réussir son Mondial et aider les Bleus à décrocher leur deuxième étoile en Russie. « Je me suis dit que je devais être concentré pour cette compétition. Tout le monde parlait de mon jeu, mon rôle… Il fallait que je réponde sur le terrain. Je l’ai bien fait, je pense », a-t-il raconté à GQ avant d’insister.

« Je suis resté sobre »

« Je me sentais bien. Je suis resté sobre, j’ai évité les coupes de cheveux excentriques par exemple, pour ne pas que l’on parle d’autre chose que la performance. J’ai cru en moi », a-t-il simplement confié, ravi d’avoir pu se démultiplier sur le pré. « Droite, gauche, centre, un peu partout, polyvalent, box-to-box. Attaquer, défendre, faire le jeu, être décisif. Me différencier des autres, faire plus, ne pas me contenter d’un poste, d’une action », a-t-il indiqué. Auteur d’un tournoi plein sur le terrain, ponctué par un but en finale contre la Croatie (4-2), le natif de Lagny-sur-Marne a également pris une envergure nouvelle au sein du vestiaire tricolore lors de la campagne de Russie.

« Le groupe et le coach m’ont laissé de l’espace pour m’exprimer. Mais je ne voulais pas bouleverser le vestiaire. Par rapport aux anciens, devais-je parler ? M’imposer ? Avoir une emprise sur le groupe ? Il fallait l’aval des cadres, du staff. J’ai 25 ans, je peux parler aux jeunes comme aux anciens. Les caméras de TF1 ont montré une autre image de moi aux gens. Et c’est bien moi ! », a-t-il conclu. À lui de confirmer désormais.