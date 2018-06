Le grand moment approche. Samedi à 12h, l’équipe de France débutera son Mondial en affrontant l’Australie, dans la première rencontre du groupe C, qui comporte aussi le Pérou et le Danemark. Et forcément, la question qui agite les esprits à deux jours de la rencontre est la composition d’équipe qu’alignera Didier Deschamps. Quels latéraux ? Qui au milieu ? Quelle attaque ? Pour savoir ce que vous, nos chers lecteurs, avez en tête, nous avons lancé un sondage, auxquels vous avez été très nombreux à répondre.

Dans les buts, pas de débat, malgré les récentes prestations moyennes de Hugo Lloris. C’est bien le portier de Tottenham que vous privilégiez pour garder les cages françaises. Devant lui, le quatuor suivant : Mendy, Umtiti, Varane et Pavard. Conscients de l’état physique incertain de Sidibé, et sûrement emballés par les apparitions de Pavard sous le maillot bleu, vous avez voté majoritairement pour la présence du joueur de Stuttgart.

Matuidi out

Autre débat majeur, l’identité des trois milieux de terrains dans le 4-3-3. Car c’est bien le 4-3-3 qui a recueilli le plus de suffrages dans vos votes, plutôt que le 4-4-2 ou le 4-2-3-1. N’Golo Kanté est indispensable à vos yeux. Ce n’est pas le cas de Blaise Matuidi, le milieu le moins cité parmi les favoris pour le poste de relayeur. Ce sont donc Paul Pogba et Corentin Tolisso qui ont les faveurs de vos choix.

Enfin, sur le plan offensif, vous êtes largement favorables à l’attaque qui semble se dessiner dans l’esprit de Didier Deschamps. Le sélectionneur semble prêt à aligner celle qui avait joué face à l’Italie, à savoir le trio Dembélé-Griezmann-Mbappé. C’est bien ce trident que vous privilégiez dans vos réponses. Alors, Didier Deschamps aura-t-il la même réflexion ? Réponse samedi aux alentours de 11 heures pour découvrir la composition officielle de l’équipe de France.