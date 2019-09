Jour de rentrée au Stade de France. Pour la 5e journée du groupe H des éliminatoires de l’Euro 2020, l’équipe de France reçoit l’Albanie à Saint-Denis (live commenté à suivre sur Foot Mercato). Leaders de leur poule, avec 9 points au compteur, à égalité avec la Turquie et l’Islande, les Bleus veulent démarrer la saison du bon pied, face à leur public, et ce, même s’ils sont privés de plusieurs titulaires habituels (N’Golo Kanté, Paul Pogba, Kylian Mbappé).

Didier Deschamps doit donc composer et modifier son onze en conséquence. Dans les buts, le capitaine Hugo Lloris sera bel et bien présent. Raphaël Varane et Clément Lenglet formeront la charnière centrale. Le défenseur du FC Barcelone connaîtrait ainsi sa deuxième sélection consécutive après sa titularisation à Andorre en juin (0-4). Sur les ailes, on retrouvera sans doute les champions du Monde Benjamin Pavard à droite et Lucas Hernandez à gauche.

Matuidi repositionné

Blaise Matuidi, habitué à évoluer côté gauche ces derniers mois, retrouvera pour sa part un poste plus axial, en l’absence de Pogba et Kanté. Le Bianconero sera épaulé par un revenant, Corentin Tolisso, de retour en Bleu après une longue blessure et un début de saison prometteur avec le Bayern Munich. Sur les ailes, Kingsley Coman, à droite, et Thomas Lemar, à gauche, tiennent la corde pour démarrer. Olivier Giroud, dont le statut est contesté à Chelsea, devrait lui aussi être titulaire.

Le Blue sera soutenu par un de ses acolytes préférés, Antoine Griezmann, en pleine forme depuis son arrivée au FC Barcelone (2 buts en 3 journées de Liga). Côté albanais, Edoardo Reja devrait miser sur une composition classique, avec notamment Elseid Hysaj sur le côté droit du 3-5-2 albanais, Ledian Memushaj au milieu ou encore Bekim Balaj en attaque, alors que l’expérimenté Etrit Berisha protégera les cages.

