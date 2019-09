L’équipe de France s’est offert une démonstration samedi soir, au Stade de France, face à l’Albanie (4-1). Les hommes de Didier Deschamps ont marqué les esprits grâce à un style emballant et un jeu agréable, malgré un relâchement coupable en fin de rencontre. Ils entendent bien poursuivre sur cette lancée ce mardi, toujours à Saint-Denis, contre Andorre cette fois (6e journée du groupe H des éliminatoires de l’Euro 2020). Et le sélectionneur national l’a dit lui-même lundi en conférence de presse, il faut s’attendre à du changement.

Hugo Lloris, dont la responsabilité est engagée sur le seul but albanais ce week-end, devrait une nouvelle fois tenir sa place. Le capitaine tricolore ferait garde derrière une défense à moitié remaniée. Si la charnière Raphaël Varane-Clément Lenglet devrait en effet être reconduite, Léo Dubois, à droite, et Lucas Digne, à gauche, tiennent la corde pour démarrer en lieu et place de Benjamin Pavard et Lucas Hernandez, touché aux côtes mais déclaré apte.

Coman et Giroud enchaînent

Dans l’entrejeu, Corentin Tolisso part comme favori. Selon quelques indiscrétions, Moussa Sissoko se tient prêt pour l’épauler, même si, Steven Nzonzi, transféré à Galatasaray cet été, a lui aussi ses chances. Éblouissant sur son côté droit, Kingsley Coman, auteur d’un doublé, devrait lui aussi être à nouveau aligné d’entrée. À gauche, Thomas Lemar devrait une nouvelle fois être titularisé par le sélectionneur, laissant le petit nouveau, Jonathan Ikoné, buteur après son entrée en jeu pour sa première sélection samedi, débuter sur le banc.

Devant, il ne devrait pas y avoir de changement. Antoine Griezmann, qui aura à cœur d’effacer son penalty raté contre l’Albanie, évoluera lui en soutien d’Olivier Giroud, buteur il y a trois jours. Côté andorran, Koldo Alvarez devrait s’appuyer sur une bonne partie du onze qui a tenu tête pendant 89 minutes à la Turquie samedi (1-0) : le portier Josep Gomes, le capitaine Ildefons Lima, le milieu Marc Vales et l’expérimenté attaquant Marcio Vieira. Pour les Bleus, il y a trois points à prendre pour rester en tête de la poule (ils sont co-leaders avec l’Islande et la Turquie, avec 12 points au compteur).

