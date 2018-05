L’équipe de France entrait dans le vif du sujet en entamant concrètement sa préparation à la Coupe du Monde. Car dans 19 jours, les Bleus ont rendez-vous avec l’Australie mais avant cela, il s’agissait de parfaire ses automatismes et de se refaire une santé physique. Ce premier rendez-vous amical face à l’Irlande faisait un petit état des lieux des forces en présence. Avant de rencontrer l’Italie et les Etats-Unis, les Bleus se présentaient en 4-3-3 avec Mandanda dans les buts, Sidibé et Mendy sur les ailes de la défense. Tolisso, Nzonzi et un Matuidi titulaire occupaient le milieu de terrain alors que Fekir et Mbappé devaient abreuver Giroud en bons ballons. En face, l’Irlande entamait sa reconstruction après son échec de qualification à la Coupe du Monde et alignait une équipe expérimentale.

La formation irlandaise avait beau de pas beaucoup se connaître, elle montrait pas mal de rigueur et de discipline qui pendant un moment contrarient les Bleus. Car à part cette tentative enroulée de Mbappé après une interception de Sidibé dans les pieds de McClean (3e), les Français avaient du mal à s’approcher de la cage adverse. Les choix offensifs n’étaient pas toujours les bons et ça les obligeait à tenter de loin. Mbappé dévissait son tir (17e), Fekir lui ne cadrait pas non plus un coup-franc bien placé (22e) alors que Doyle sortait cette frappe puissante de 20 mètres de Mendy (25e). Il en fallait plus pour mettre en difficulté cette solide équipe d’Irlande, qui en revanche parvenait très rarement à dépasser la ligne médiane avec le ballon dans les pieds.

Giroud et Fekir font la différence

Le danger se rapprochait tout de même et les centres se multipliaient. Doyle s’employait à nouveau sur ce tir à ras de terre de Mbappé (31e) et Giroud ratait une bonne situation de la tête (32e). Sur un décalage de Sidibé devant la surface, Tolisso frappait sur le poteau (38e). Cette domination finissait par être recompensée. Sur corner, Giroud s’y reprenait à trois fois pour ouvrir le score à bout portant, marquant au passage son 31e but chez les Bleus (1-0, 40e). Dans la foulée, c’est Nabil Fekir qui doublait la mise d’une frappe du droit, bien aidé par une grosse faute de main du portier irlandais (2-0, 44e). La pluie redoublait d’intensité en seconde période mais ça n’empêchait pas les Bleus d’appuyer sur l’accélérateur. Giroud (51e) puis Fekir (53e) se heurtaient à un Doyle bien concentré ces fois-ci.

Mbappé donnait de plus en plus de fil à retordre à ses adversaires. Ses accélérations faisaient mal à chaque fois mais il manquait la concrétisation des actions comme lors de cet échange pour Giroud (66e) et ce but refusé pour un hors jeu très limite (67e). Un peu avant, Matuidi n’avait lui pas réussi à cadrer sa tête plongeante (61e) et le match retombait en intensité au fur et à mesure des remplacements. Seul Griezmann en fin de rencontre mettait Doyle une dernière fois à contribution (89e). De son côté, Mandanda sauvait les siens sur la dernière action de la soirée en sortant vainqueur de son duel avec Williams (90e+3). Un but encaissé aurait gâché la fête. La France débute bien sa préparation en s’imposant 2-0.

L’homme du match : Fekir (7) : il n’a pas tout de suite trouvé ses partenaires et a semblé en difficulté par moment pour venir repiquer dans l’axe. Après une demi-heure, il a fini par se mettre en jambes et a multiplié les échanges avec ses coéquipiers. Un coup-franc hors cadre (22e) mais il est récompensé d’un corner décisif pour Giroud (40e) et d’un but (44e) (après une grosse faute de main du gardien tout de même). Il n’est pas loin du doublé (53e) puis cède sa place à Griezmann (64e) dont la frappe puissante a fait briller Doyle (90e+1).

France :

Mandanda (6) : le gardien marseillais a vécu une soirée tranquille. Pas débordé par le travail loin de là, il s’est efforcé à relancer proprement. Une sortie aérienne mal maîtrisée (34e) mais il n’a rien eu à faire pendant 90 minutes et des poussières. Car il sort vainqueur de son duel avec Williams à la dernière seconde (90e+4).

Sidibé (6,5) : sa première interception a bien failli offrir un but à Mbappé (3e) et plus globalement, son entente avec son ancien coéquipier à Monaco a bien fonctionné (9e). Il négocie mal une énorme situation de contre (34e) et n’est pas loin d’offrir une passe décisive à Tolisso (38e) puis Matuidi (61e). Un placement parfois incertain. Remplacé par Pavard (83e).

Rami (5,5) : un match comme il les aime, à la dure. Solide dans les duels avec Long, il a régulièrement mangé l’attaquant de Southampton tout au long du match. Il a globalement passé une soirée très sereine et a même pu envoyer quelques tacles (57e). Il a assuré balle au pied. De bon augure pour la suite.

Umtiti (5,5) : le défenseur du Barça a lui aussi passé un match sans accroc. Pas vraiment bousculé par Long, ni gêné par la vitesse de Browne, il a réussi à bien couvrir les espaces laissés par Mendy. Son jeu de tête et son placement ont permis aux Bleus de récupérer pas mal de ballons. Remplacé par Kimpembé (64e) qui n’a pu vraiment se mettre en valeur face à cette faible opposition.

Mendy (6,5) : une bonne entrée en matière pour le latéral de City. Aligné très haut, il a eu une bonne influence sur le jeu avec pas mal de débordements. Auteur d’une belle frappe tendue cadrée (25e), il délivre un excellent centre pour la tête de Giroud (31e). Intéressant dans l’ensemble mais un peu moins influent par la suite, il a été remplacé par Hernandez (64e) qui a eu du mal à se mettre dans le match. Il a pris quelques coups (88e).

Tolisso (7) : beau match de la part de l’ancien Lyonnais. Une technique très sure de son fait dès le début de match (6e), il est parvenu à aérer le jeu des Bleus par quelques passes lasers qui ont cassé des lignes. Une faculté de projection intéressante et un bon boulot défensif malgré quelques petites pertes de balle. Remplacé par Pogba (76e) qui n’a pas eu beaucoup de ballons à se mettre sous la dent avec cette pluie battante.

Nzonzi (6) : la fameuse sentinelle du FC Séville a répondu présente ce soir. Sa présence devant la défense a pas mal soulagé ses deux compères de derrière. Il a réussi à presser et à récupérer des ballons assez haut sur le terrain, ce qui a fait du bien à tout le bloc. Un petit reproche, il aurait pu apporter un plus devant en n’osant pas frapper au but alors qu’il a eu plus d’une opportunité.

Matuidi (5,5) : pour son 6e capitanat en équipe de France, il a fait ce qu’il sait faire. Il a bien harcelé le collectif adverse en allant chercher haut et a cherché à proposer des solutions dans les espaces. Pas toujours propre, il est néanmoins tout proche de marquer sur cette plongeante (61e). Il semble en bonne forme physique.

Mbappé (7) : une grosse activité sur le terrain ce soir. Il aura été un danger permanent mais n’a pas toujours été en réussite. Une première frappe hors cadre dès la 3e minute, puis une seconde (17e). Ses accélérations et ses changements de rythme font toujours de gros dégâts. Il aura manqué à l’attaquant du PSG une action décisive (67e), comme lors de ce but refusé pour un hors-jeu très limite (66e). Remplacé par Dembélé (79e).

Giroud (6) : une première demi-heure compliquée où il n’a pas un ballon exploitable. Il doit aussi mieux faire de la tête sur ce centre de Mendy (31e) mais se rattrape peu après en ouvrant le score (40e). Son physique a permis de libérer des espaces aux autres et de servir de point de fixation. Sans la manchette de Doyle, il aurait pu inscrire un doublé (51e).

Irlande :

Doyle (5) : le géant gardien irlandais a longtemps tenu la baraque en multipliant les parades devant Mendy (25e) puis Mbappé (31e). Puis il a fini par craquer. S’il a sauvé une première fois la tête de Giroud d’une main ferme, il n’a rien pu faire sur le second ballon de l’attaquant français (40e). Peut-être perturbé par ce but, il a commis une faute de main par la suite sur une frappe de Fekir (44e). Ce dernier s’est rattrapé en stoppant un tir de Giroud (51e). Sans ses nombreuses parades, l’Irlande serait certainement repartie avec une plus grosse valise.

Coleman (4) : le capitaine irlandais a essayé de limiter la casse. En faisant preuve de sérieux et de discipline, l’homme d’un seul club (Everton) a tenté d’indiquer la marche à suivre à ses coéquipiers. Mais même lui, il a eu du mal à contrôler son couloir, avec les montées incessantes de Mendy et les assauts répétés de Fekir et Mbappé.

Duffy (4) : le défenseur de Brighton a livré un premier acte quasi parfait. Discipliné, appliqué, solide dans le domaine aérien... jusqu’à ce duel de la tête perdu face à Giroud qui a amené l’ouverture du score des Bleus (40e). Pourtant, il avait plutôt bien muselé jusqu’ici l’attaquant des Blues de Chelsea en lui tenant tête dans les duels.

Long (3,5) : comme son compère dans l’axe, il a fait preuve de beaucoup de solidité dans les airs. S’il a parfois eu du mal à contenir les fulgurances de Mbappé et Fekir, il a su combler ces manques par beaucoup de générosité et de sérieux. La deuxième période fut plus compliquée avec les entrées côté français, et la montée en puissance de Mbappé. Beaucoup plus d’espaces laissés dans son dos. Remplacé par Williams à la 79e.

Williams (3,5) : c’est le petit nouveau des Boys in Green. Le latéral gauche de Blackburn faisait ses grands débuts ce soir avec la sélection irlandaise et il avait un sacré client face à lui en la personne de Nabil Fekir. Du moins sur le papier, car le Gone a beaucoup dézoné pour prendre les clés du jeu de la France. Conséquence, il a été un peu moins sollicité directement. Remplacé par Doherty à la 84e.

O’Dowda (4) : le milieu de Bristol City fait partie des grands espoirs du football irlandais. Aux côtés de son jeune compatriote Rice, il formait un duo de récupérateur inexpérimenté, mais prometteur. Un pressing incessant, beaucoup de ballon récupéré. Mais face à la domination du milieu français, il n’a rien pu faire.

Rice (4,5) : a 19 ans, le milieu irlandais est le symbole du renouvellement de générations des Boys in Green. Le joueur de West Ham a par moments montré ses qualités balle au pied, mais le match n’était clairement pas propice pour mettre en avant ses qualités. Beaucoup d’efforts fournis, en vain malheureusement.

Jonathan Walters (3) : malgré une saison quasi blanche avec Burnley, Martin O’Neill a décidé d’appeler l’ailier expérimenté de 34 ans pour encadrer la nouvelle génération. Mais à l’image de son équipe venue défendre, il n’a rien pu faire, si ce n’est courir derrière le cuir dans l’espoir de le récupérer. Remplacé par Meyler à la 58ème qui a apporté son soutien à la défense.

Browne (2,5) : le milieu novice de la sélection irlandaise a vécu un match des plus compliqués. Comme ses coéquipiers, il a passé le plus clair de son temps à défendre, chose que ce dernier n’a semble-t-il pas vraiment apprécié. Remplacé par Arter à l’heure de jeu qui a apporté son aide à la défense.

Mcclean (3) : le milieu de West Bromwich s’est contenté de défendre, comme la plupart de ses coéquipiers en attaque. Il faisait partie du premier rideau irlandais, et a beaucoup aidé son latéral gauche. Il a tout de même eu du mal à contenir les montées de Sidibé, plutôt en jambes. Auteur d’une grossière faute à l’entrée de la surface qui aurait pu coûter un but à son équipe (21e).

Long (3) : il est le joueur le plus capé de la République d’Irlande avec 79 sélections et 17 buts. Mais ce soir, l’attaquant de Southampton a vécu l’archétype du match que tous les avants-centres détestent. Il a passé le plus clair de son temps à courir derrière le ballon, et n’a eu aucun ballon offensif à négocier. Remplacé par Burke à la 70e.