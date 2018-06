Deuxième rendez-vous amical pour les Bleus après la victoire contre l’Irlande lundi dernier. Face à l’Italie, Didier Deschamps effectuait sept changements dans sa composition, à commencer par Lloris dans les buts. Il reconduisait la défense centrale Rami-Umtiti mais avec les présences de Pavard et Hernandez sur les côtés. Au milieu, Kanté faisait équipe avec Tolisso à sa droite et Pogba sur sa gauche. Devant, c’est le trio Mbappé-Griezmann-Dembélé qui était choisi. En face, la Squadra Azzurra disputait son second match sous les ordres de Roberto Mancini. Le sélectionneur alignait à nouveau Balotelli en pointe, entouré d’Insigne et Berardi. Sirigu évoluait dans la cage avec devant lui une défense composée de D’Ambrosio, Bonucci, Caldara et De Sciglio. Ce onze expérimental manquait clairement d’expérience sur le papier.

Et ça se voyait sur le pré. Dès le début de rencontre, les Bleus prenaient le contrôle malgré un pressing italien intéressant. La vitesse d’exécution des Français devant faisait mal à l’arrière garde adverse et les occasions ne tardaient pas à venir. La première sera même la bonne. Côté droit, Pavard distribuait un excellent centre à destination de Mbappé au second poteau. L’attaquant échouait face à Sirigu mais Umtiti suivait bien et envoyait le ballon au fond (1-0, 8e). L’Italie tentait de répondre par quelques fulgurances de Balotelli (11e, 16e) mais c’était trop peu pour mettre les tricolores en danger. Surtout, l’attaquant niçois n’avait pas beaucoup de soutien. Les Bleus accéléraient eux collectivement. Après une frappe de Kanté sur le poteau (20e), puis ce centre tir de Mbappé (21e), ainsi qu’une tentative hors cadre (26e), ils s’offraient le but du break.

Les Bleus en progrès devant mais inconstant

Tout seul dans son couloir gauche, Lucas Hernandez partait en direction du point de corner et pénétrait dans la surface. Mandragora le fauchait et concédait un penalty. Griezmann exécutait la sentence en trompant Sirigu (2-0, 29e). Après ce but, la France reculait un peu plus et perdait un peu plus de ballon. La Squadra Azzurra profitait pleinement de ce temps faible. Balotelli obtenait un coup-franc à la limite de la surface après une faute d’Umtiti. Il envoyait une lourde frappe sur un Lloris qui ne pouvait que repousser difficilement le cuir. Bonucci était le premier à la retombée et réduisait le score (2-1, 36e). Malgré un léger regain de forme des troupes de Deschamps, le score en restait là à la pause. La formation de la botte elle revenait fort après la pause et les Bleus devaient se ressaisir sous peine d’une nouvelle déconvenue après celle du mois de mars.

Lloris sauvait son camp d’un bel arrêt du pied devant Balotelli (46e) puis restait vigilant sur cette double tentative de Chiesa et de Bonucci (49e). La France aussi se procurait de bonnes situations. Il y avait d’abord ce raid magnifique de Dembélé, conclu par un crochet et une frappe sur la barre (47e). Sur un bon mouvement collectif, Pogba remisait pour Tolisso dont la frappe n’accrochait pas le cadre (52e). La prochaine était la bonne. Sur un nouveau contre emmené par Mbappé, le ballon échappait au Parisien mais revenait sur Dembélé qui lobait intelligemment Sirigu (3-1, 63e). L’Italie tentait de revenir une dernière fois dans cette rencontre entre une tête de Balotelli au-dessus (67e) et une reprise de Cristante (69e). Le rythme retombait après les multiples changements. Sirigu intervenait une dernière fois sur cette reprise de Thauvin suite à un centre de Mendy (85e). Les Bleus s’imposent en ayant montré de bonnes choses mais doivent tout de même progresser défensivement et mieux tenir la durée d’une rencontre.

L’homme du match : Hernandez (8) De l’énergie à revendre sur son côté gauche. Pas toujours servi dans les bonnes conditions, le latéral de l’Atlético a su faire les différences en apportant souvent le surnombre dans le couloir (38e, 43e). Une course magnifique qui aboutit à un penalty récolté (28e). Il a fait vivre un enfer à Berardi en remportant tous ses duels et affichant un gros caractère. Il a montré ce soir qu’il offrait une vraie alternative à Mendy, qui l’a remplacé (61e). Le joueur de City n’a pas toujours été régulier dans ses centres mais il trouve Thauvin pour une belle reprise (85e).

France :

Lloris (5) : capitaine du soir dans sa vile natale, le gardien a passé une première demi-heure tranquille puisqu’il n’a rien eu à faire. Sa première intervention est néanmoins un peu ratée avec ce ballon fébrilement repoussé sur ce coup-franc puissant de Balotelli (36e) qui donne le but de Bonucci. Il se rattrape en contrant du pied ce tir de Balotelli (46e). Encore présent sur cette tête de Bonucci (49e).

Pavard (6,5) : des fautes commises en début de rencontre (4e) mais un excellent centre qui amène l’ouverture du score (8e). Le latéral droit a donné pas mal de satisfactions ce soir par sa qualité technique et l’occupation de son couloir. Il a pris des décisions intelligentes qui ont rassuré et n’a pas baissé le rythme durant la rencontre.

Rami (5,5) : un match plutôt discret, ce qui est bon signe pour un défenseur. Il a bien su maîtriser Balotelli dans les duels, moins dans les appels de balle. Heureusement qu’il est sur la trajectoire de la frappe de Berardi (53e) qui partait en direction du cadre. Un placement aussi qui a fait du bien avec des trajectoires coupées (62e) mais il a paniqué à de rares moments.

Umtiti (6,5) : a l’affût sur cette reprise de Mbappé repoussé par Sirigu, c’est lui qui ouvre le score en devançant Bonucci (8e). C’est son deuxième but en équipe de France. Des relances et transversales parfois sublimes mais il a encore connu quelques problèmes de concentration entre des petites fautes inutiles dans son camp et des décisions où il s’est compliqué la tâche. Il a aussi parfois souffert face à Balotelli (67e).

Hernandez (8) : voir ci-dessus.

Tolisso (5,5) : ce soir, il faisait partie des rares à être à nouveau titulaire après l’Irlande. Son début de rencontre est intéressant avec des ballons distribués vers l’avant qui ont cassé les lignes. Le joueur de Munich a aussi fourni beaucoup d’efforts en défense, soulageant un Kanté qui avait tendance à dézoner. Sa deuxième période est moins complète, il a d’ailleurs un peu disparu de la circulation suite à sa frappe hors cadre (52e). Remplacé par Matuidi (77e).

Kanté (5,5) : un peu en difficulté en début de rencontre avec deux mauvaises relances dans l’axe (10e, 18e) et une intervention sanctionnée devant sa surface (15e), il se rattrape avec une belle frappe à ras de terre sur le poteau (20e) un gros travail qui a coupé les lignes italiennes. Moins bien en seconde période où il a perdu trop de ballons qui ont mis les Bleus en difficultés (61e, 67e).

Pogba (5,5) : on ne l’a finalement pas beaucoup vu ce soir. Pas toujours propre dans ses transmissions lors de la première demi-heure, il a tout de même réussi à envoyer quelques passes clés comme pour Mbappé (41e). Il s’est finalement distingué dans un autre registre qu’on lui connaît pas, davantage porté sur le combat et la récupération des ballons. Il a beaucoup joué de son physique. Une bonne remise pour Tolisso qui frappe à côté (52e). Remplacé sous quelques sifflets par N’Zonzi (87e).

Mbappé (6) : provocant balle au pied (7e), même face à Bonucci (21e), le Parisien voit Umtiti terminer le travail après sa reprise déviée par Sirigu (8e). Toujours aussi imprévisible, il a mis le feu dans la défense italienne mais a manqué d’être décisif à pas mal de reprises (26e). Il a mal joué certains coups, privilégiant également trop de fois l’option individuelle (57e, 63e). Un match en demi-teinte. Remplacé par Thauvin (82e) dont la reprise aurait mérité meilleur sort (85e).

Griezmann (6,5) : le leader technique de l’équipe de France a fait match tout à fait correct. On sent qu’il en a gardé sous le pied. Très bon dans l’orientation du jeu et techniquement propre, il a fait du bien en menant quelques contres, donnant ses consignes également. Buteur sur penalty (29e), a tenté de combiner avec ses partenaires sans trop de réussite. Remplacé par Giroud (77e) qui n’a pas eu le temps de recevoir un bon ballon.

Dembélé (7) : il n’a pas toujours fait les bons choix à l’image de ce contre supersonique mal négocié (24e) mais il est monté en puissance au fur et à mesure de la rencontre. Un peu hésitant dans un premier temps, il a fini par s’affirmer en seconde période avec une occasion énorme. Après un crochet qui a emmené toute la défense, il n’a trouvé que la barre de Sirigu (47e). Il finit par marquer d’un joli lob après un ballon perdu par Mbappé (63e). Remplacé par Lemar (71e) dont l’entrée fut assez timide.

Italie

Sirigu (4,5) : l’ancien Parisien débutait mal la rencontre. Pas totalement impérial sur une reprise de volée de Kylian Mbappe, il laissait le ballon s’échapper et Samuel Umtiti marquait (1-0 ; 8e). Il était ensuite surpris par une frappe de Ngolo Kanté (20e) avant de dévier une frappe de Kylian Mbappe (21e). Il s’inclinait ensuite sur un penalty d’Antoine Griezmann (2-0 ; 29e). Mieux par la suite, il devait encore chercher le ballon dans ses filets suite à une sublime inspiration d’Ousmane Dembélé (3-1, 63e). Florian Thauvin manquait de peu de le surprendre, mais le gardien du Torino s’imposait (85e).

D’Ambrosio (2) : souvent à l’agonie dans son couloir, le joueur de l’Inter Milan subissait les foudres d’Ousmane Dembélé. Souvent porté vers l’avant, Lucas Hernandez jouait également dans son dos. Une entame difficile où il parvenait à se montrer intéressant uniquement en phase offensive. La seconde période ne lui permettait pas de relever la tête et il laissait sa place à Alessandro Florenzi (74e). Moins inquiété, le Romain apportait toutefois bien plus de sérénité.

Bonucci (4) : nouveau capitaine de la Nazionale, le Milanais vivait une soirée compliquée. Dominé par Samuel Umtiti, il ne parvenait pas à empêcher l’ancien Lyonnais d’ouvrir le score (1-0, 8e). Malmené par un excellent Kylian Mbappe (21e), il marquait un pion suite à un coup franc de Mario Balotelli (2-1, 36e). Mieux par la suite, il relevait la tête et aurait pu marquer un doublé en début de second acte (46e). Néanmoins, il était loin de présenter la même solidité que lors de ses saisons à la Juventus.

Caldara (5) : par rapport à ses compères de défense, il se montrait davantage à son aise. Bien placé et sérieux dans les duels, il se montrait à la hauteur de ce match. Face aux assauts français, il a été l’un des seuls à répondre présent. Parfois à la limite, il a eu le mérite de ne jamais se relâcher. Le joueur de l’Atalante peut se targuer d’avoir livré une copie correcte.

De Sciglio (3) : en difficulté face à Kylian Mbappe et Benjamin Pavard, il vivait un véritable calvaire face aux deux jeunes pousses françaises. C’est dans son couloir d’ailleurs que vient l’ouverture du score de Samuel Umtiti (1-0, 8e). Mis à mal dans cette rencontre, il se montrait inexistant offensivement. Défensivement c’était bien pire puisqu’il a pris l’eau de la première à la dernière minute. Un match à oublier pour le joueur de la Juventus.

Jorginho (6) : monopolisant la plupart des ballons, le milieu napolitain s’est mué en véritable maître à jouer de la Squadra Azzurra. Parfois rugueux dans les duels, il mettait l’intensité nécessaire pour un tel rendez-vous. À la limite dans certains contacts, il aurait pu être sanctionné d’un carton jaune. En début de seconde période, il était complètement surpris par Ousmane Dembélé (46e), mais ce dernier trouvait la transversale Italienne. En fin de match, il a laissé place à Giacomo Bonaventura (78e) qui est venu apporter offensivement.

Pellegrini (5,5) : important dans l’impact, solide dans ses appuis et appliqué dans la circulation du ballon, il livrait une copie correcte en première période. Souvent à l’origine des initiatives transalpines, il ne lésinait pas sur les efforts. Parfois dans l’excès, il était sanctionné d’un carton jaune pour une faute grossière sur Ousmane Dembélé (42e). Remplacé par Bryan Cristante (65e) qui s’est vite mis en évidence avec une reprise de volée (69e).

Mandragora (3,5) : assez transparent, le joueur prêté par la Juventus à Crotone avait du mal à se montrer présent dans ce match. Surpris par Lucas Hernandez, il concédait bêtement un penalty qui était transformé par Antoine Griezmann (2-0, 29e). Pas suffisamment tranchant dans ses choix, le jeune milieu avait du mal à se positionner face à la grande mobilité de Pellegrini et Jorginho. Un peu mieux en fin de match, il livre malgré tout une prestation plutôt décevante.

Berardi (2,5) : complètement éteint, le joueur de Sassuolo ne parvenait pas à voir la lumière de jour. Il faut dire qu’il était régulièrement battu dans les duels par un excellent Lucas Hernandez. Clairement en dedans ce soir, il n’a jamais semblé pouvoir inquiété les Bleus. Comme en témoigne une mésentente avec Chiesa à l’heure de jeu. Un match éprouvant pour lui qui laissait sa place à Lorenzo Insigne (74e). Le Napolitain en a profité pour s’offrir un grand pont sur Ngolo Kanté (85e).

Chiesa (4,5) : pas forcément le plus en vue ce soir, il laissait Kylian Mbappe libre de tout marquage sur le premier pion de l’Équipe de France (1-0 ; 8e). Pas tranchant dans cette rencontre, il ne se montrait pas dangereux. Au retour des vestiaires, il montrait un tout autre visage et parvenait à mettre en difficulté le côté droit de la défense française par séquence. Il s’offrait d’ailleurs une grosse occasion en début de seconde période (49e). Sorti pour Davide Zappacosta (88e) qui est rentré pour s’offrir une sélection.

Balotelli (7) : dans son antre de l’Allianz Riviera, le buteur italien s’offrait une première occasion sur coup franc, mais sa frappe était déviée par le mur (15e). Quelques secondes plus tard, il tentait sa chance de loin (16e). Il se montrait de nouveau dangereux sur coup franc, Hugo Lloris repoussait le ballon, mais Leonardo Bonucci réduisait le score (2-1, 36e). En seconde période, il continuait à se montrer dangereux et s’offrait un bon nombre d’occasions (46e et 67e). Une sublime partition qui aurait mérité un but pour le Niçois. Il laissait quelques minutes de jeu à Andrea Belotti (86e) buteur au match précédent.