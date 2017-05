Karim Benzema a tenu des propos très durs à l’encontre de Mathieu Valbuena dans l’Equipe. Ce dernier avait porté plainte contre le Madrilène dans son affaire de vidéo privée pour chantage présumé. Mis en examen, l’attaquant du Real a vu son contrôle judiciaire levé en février 2016 mais il estime être toujours dans l’œil du cyclone puisqu’il n’a plus été rappelé en équipe de France depuis octobre 2015. Et si Valbuena a récemment exprimé ses regrets d’avoir porté plainte contre l’ancien Lyonnais, Benzema lui en voudra pour encore très longtemps.

« Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas chez lui ! À l’entendre au départ, je suis une racaille, je l’ai menacé, je lui ai fait peur, tout ce que tu peux inventer… Et là, il veut rejouer avec moi, a déploré l’attaquant aux 81 sélections pour 27 buts. Il dit qu’il n’aurait pas porté plainte s’il avait su que j’étais mêlé à cette histoire. Mais il se fout de la gueule du monde. Il a pété les plombs ou quoi ! » a poursuivi Benzema, visiblement très énervé après son ancien coéquipier en Equipe de France.

Benzema traite Valbuena de menteur

Le natif de Lyon estime qu’il a déjà payé un lourd tribut à cette histoire et que ça n’est pas près de s’arrêter. « Moi, ça fait plus d’un an et demi que je suis son pire ennemi, un mauvais exemple, un voyou, que je dois me faire sanctionner, qu’on me traine dans la boue, qu’on salit mon nom et ma famille. Ça fait presque deux ans qu’on m’interdit de voir mon meilleur ami (Karim Zenati, ndlr), sinon on va en prison. Mais il faut qu’il arrête ses conneries ! (...) Il faut vraiment qu’il arrête d’inventer. Il me rend fou à continuer de mentir ! Tout ça vient de lui, cette affaire de sextape. Il avait juste à dire la vérité sur ce qui s’est vraiment passé » explique le numéro 9 du Real Madrid.

Voici une mise au point en bonne et due forme alors que Karim Benzema attend toujours des explications de la part du sélectionneur pour revenir en équipe de France. Depuis cette affaire, le joueur n’a plus jamais eu sa chance avec les Bleus alors qu’il est l’attaquant titulaire du Real Madrid, vainqueur de la Ligue des Champions en 2014 et 2016, en plus d’être finaliste cette saison. Après ces déclarations, il y a fort à parier que Didier Deschamps sera interrogé sur le sujet lors du prochain rassemblement des tricolores pour les matches face au Paraguay (2 juin), à la Suède (9 juin) et contre l’Angleterre (13 juin). La réaction de Mathieu Valbuena sera elle aussi très attendue.