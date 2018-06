C’est officiel, Arsenal vient de dévoiler le staff qui accompagnera Unai Emery sur le banc de touche des Gunners, dans lequel on retrouve certains de ses hommes forts déjà présents au PSG. Il sera ainsi composé de Juan Carlos Carcedo, adjoint, Steve Bould, aussi adjoint, Pablo Villanueva ou Javi Garcia, entraîneur des gardiens, entre autres.

« Unai a un staff technique fort et talentueux et je suis heureux qu’ils nous rejoignent. Je suis aussi satisfait que Steve Bould, Sal Bibbo et Darren Burgess continuent de travailler avec nous », a lancé le patron gunner Ivan Gazidis dans le communiqué officiel publié sur le site du club.