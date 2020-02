Déjà privé de Luis Suarez (33 ans), opéré au niveau du ménisque externe du genou droit et absent jusqu’au mois de mai, Quique Setién doit composer sans Ousmane Dembélé blessé aux ischio-jambiers depuis le 28 novembre dernier. Alors que l’international français de 22 ans avait retrouvé le collectif après la défaite à Valence, le 26 janvier, Marca annonçait que l’ancien Rennais avait prématurément quitté la session matinale de l’entraînement du Barça ce lundi, sous les yeux inquiets de ses coéquipiers et de son coach.

Le club catalan a par la suite rapidement communiqué à ce sujet pour mettre les choses au clair :« durant l’entraînement de lundi, Dembélé a ressenti une gêne à la cuisse droite (fatigue musculaire). Il poursuivra son travail de rééducation », pouvait-on lire sur le compte Twitter du FC Barcelone. Quique Setién a qualifié dimanche le champion du monde 2018 de « recrue importante de ce mercato hivernal », lui qui n’a disputé que 9 rencontres depuis le début de la saison et espère être de retour pour la Ligue des Champions, où les Blaugranas se déplaceront à Naples le 25 février.

LATEST NEWS | During this morning’s training session, Ousmane Dembélé felt some discomfort in his right leg as a consequence of muscle fatigue. He will continue with his rehabilitation. pic.twitter.com/rlK7IgHoGb

