Depuis son arrivée en Catalogne, le 6 janvier 2018, en provenance de Liverpool pour la somme colossale de 145 millions d’euros, Philippe Coutinho (27 ans) n’a jamais réussi à s’imposer au FC Barcelone. Après 18 mois passés avec les Blaugranas, l’international brésilien a été prêté au Bayern Munich, en août dernier, jusqu’à l’issue de la saison. Mais le club bavarois n’a pas l’intention de lever l’option d’achat dont il dispose, alors que le contrat du milieu offensif de 27 ans court jusqu’en 2023 en Espagne.

Mais le Mirror révèle ce dimanche que Philippe Coutinho n’a aucunement l’intention de rester au Barça à l’issue de son prêt en Allemagne. Selon les informations du quotidien britannique, le meneur de jeu auriverde a admis qu’il n’aurait jamais du quitter les Reds pour rejoindre le club catalan. Il estime que sa carrière est au point mort et qu’un retour en Angleterre, pays où il s’est le plus épanoui dans sa vie de footballeur, pourrait la relancer. Cela tombe bien, Chelsea, Arsenal, Manchester United et Tottenham se sont tous renseignés pour l’actuel numéro 10 du Bayern. Mais les pensionnaires de Premier League veulent se faire prêter Philippe Coutinho et ne semblent pas disposés à dépenser une fortune pour lui. Reste à connaître la position du FC Barcelone sur ce dossier.