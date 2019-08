L’information vient de tomber. Ivan Perišić (30 ans) a rejoint le Bayern Munich en provenance de l’Inter Milan. Le vice-champion du monde s’est engagé avec le champion d’Allemagne en prêt avec option d’achat. Sur le site officiel du club, l’ailier gauche s’est confié sur son arrivée.

« Je suis très heureux d’être de retour en Allemagne. Le Bayern est l’un des plus grands clubs d’Europe. Nous voulons attaquer non seulement en Bundesliga et en Coupe DFB, mais également en Champions League », a-t-il déclaré après la signature de son contrat ce lundi soir.

