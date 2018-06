Tout semblait bien parti pour que Malcom signe à l’Inter. Le Brésilien veut quitter la Gironde et les dirigeants italiens ont proposé 40 M€. Seulement ce sont les modalités du paiement qui ne plaisent pas à Stéphane Martin selon RMC.

Le président de Bordeaux a pourtant rencontré Piero Ausilio, le directeur sportif nerazzurro la semaine dernière à Milan. Pour le moment, les discussions sont au point mort mais le club italien pourrait bien les reprendre dans les prochains jours. Cela dépendra de la décision du Fair-play financier de sanctionner ou non les Milanais, et même de la possible vente d’Icardi.