Pendant que le PSG perdait sur la pelouse du Borussia Dortmund en Ligue des Champions, Leandro Paredes se morfondait en tribune. Le milieu argentin n’a pas été inscrit sur la feuille de match, victime des choix de son coach. Thomas Tuchel s’en est expliqué ce samedi en conférence de presse.

« C’était une décision prise en faveur de Tanguy (Kouassi) car il peut jouer en défense et au milieu. On a décidé pour les autres, pas pour Leo, et de créer un banc avec de nombreuses possibilités. C’est très compliqué de choisir 18 joueurs pour un match comme ça. C’était notre choix sportif. » Paredes a donc été victime de son manque de polyvalence.