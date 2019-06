À un peu plus de 24 heures de la rencontre entre Andorre et la France (match à suivre en live commenté sur notre site), Didier Deschamps faisait un passage devant la presse. Le sélectionneur a commenté la progression de Ferland Mendy (24 ans) et même carrément envoyé (malgré lui ?) le latéral gauche au Real Madrid, alors qu’une nouvelle visite médicale est normalement prévue dans 2 jours avec le club espagnol.

« Sur Ferland Mendy, je ne sais pas si ça caractérise le personnage, il a une progression fulgurante. Il y a deux ans, il était en Ligue 2 au Havre, il va se retrouver au Real Madrid. Il a énormément de qualités, il utilise les deux pieds. Il est dans sa progression constante même si elle est très élevée pour lui. » Le joueur de l’OL doit être transféré contre 48 M€ en plus de bonus.

