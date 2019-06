Ce jeudi, Ferland Mendy passait à Clairefontaine sa visite médicale préalable à un potentiel transfert au Real Madrid. Mais contre toute attente, les Merengues exigeaient une visite médicale plus approfondie suite à un souci à la hanche.

Le latéral gauche de l’Olympique Lyonnais devait donc patienter, lui qui se trouve actuellement avec l’équipe de France jusqu’à mardi soir. Selon les informations d’AS, cette visite médicale plus poussée se déroulera le 12 juin. Il s’agit désormais de désigner le lieu des examens médicaux. En effet, aucune décision n’a encore été prise sur le sujet et l’international français pourrait passer sa deuxième visite médicale à Madrid.

