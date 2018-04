Absent lors de la défaite de Lille contre les Girondins de Bordeaux (2-1), Mike Maignan a perdu son statut de titulaire au profit du jeune Burkinabé Hervé Koffi. Ainsi, il ne jouera pas lors du prochain match des Nordistes contre Guingamp. Interrogé en conférence de presse,sur la situation de ses deux joueurs, Christophe Galtier a assumé son choix : « J’ai décidé de confirmer Hervé Koffi dans le but. On ne peut pas reprocher à Mike d’être un bon professionnel. Il est toutefois dans une période pas très positive. C’est un choix mûrement réfléchi, toujours difficile à prendre. Hervé jouera donc le prochain match, il a mon entière confiance. »

Une décision forte, mais loin d’être définitive pour l’entraîneur des Dogues qui attend une réaction de son portier : « J’espère que Mike sera piqué, ce qui le rendra plus performant comme ce fut le cas durant la première partie de saison. Je ne peux pas vous dire aujourd’hui qu’Hervé sera le titulaire jusqu’à la fin de la saison. Je crois aussi en Mike pour retrouver son plus haut niveau, créer une émulation entre 2 gardiens qui s’entendent bien. S’ils peuvent être au-dessus de leur niveau, c’est un plus. »