Harry Kane espère réaliser la passe de trois. Meilleur buteur de Premier League lors des deux dernières saisons, l’attaquant anglais (23 sélections, 12 buts) espère réaliser la même performance que Thierry Henry par le passé (entre 2003 et 2006). Mais cette année, il a fort à faire avec un Mohamed Salah en état de grâce. À ce stade de la compétition, l’Égyptien devance son concurrent de cinq unités (29 buts contre 24).

Malgré cela, Harry Kane espère toujours rattraper Mohamed Salah. « J’y crois toujours. Regardez, quoi qu’il arrive, il y reste toujours des matchs à jouer (5 pour Salah, 6 pour Kane, nldr). Je dois me concentrer sur mon jeu. Je ne peux pas contrôler ce qu’il fait (Salah, nldr), a déclaré le joueur anglais de 24 ans dans des propos relayés par Sky Sports. En tant qu’attaquant, ce serait génial de pouvoir terminer meilleur buteur une fois de plus et je travaillerai dur à partir de maintenant jusqu’à la fin de la saison. » Le compte à rebours est lancé.