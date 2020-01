Mis à l’écart par Schalke 04, Nabil Bentaleb n’a plus vraiment d’avenir à Gelsenkirchen. Depuis le début du mercato hivernal, plusieurs clubs ont pris contact avec l’international algérien qui n’a pas caché de son côté ses envies d’ailleurs. Le joueur de 25 ans, qui est en pleine possession de ses moyens, attend avec impatience que sa situation s’éclaircisse.

Et cela pourrait rapidement se décanter puisque trois clubs anglais s’intéressent au joueur. Le plus chaud actuellement serait Crystal Palace. Everton, qui pourrait bouger sur un milieu de terrain d’ici la fin du mois de janvier, et un autre club anglais dont le nom n’a pas fuité sont également sur le coup, tout comme l’OL qui garde un oeil sur le joueur. Mais le club rhodanien cherche un renfort offensif et n’a pas fait l’ancien milieu de Tottenham une priorité immédiate.