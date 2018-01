Selon nos informations, le jeune tunisien de 18 ans Moataz Zemzemi va signer avec le Racing Club de Strasbourg demain, lors du dernier jour du mercato.

Son club, le Club Africain, et celui de Marc Keller sont tombés d’accord sur un transfert. Considéré comme un grand espoir du football tunisien, Moataz Zemzemi a joué 10 matches cette saison avec le CA (1 but et 1 passe décisive).