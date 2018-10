Julen Lopetegui et le Real Madrid, c’est déjà de l’histoire ancienne. L’ancien sélectionneur de la Roja aura tenu cinq mois à la tête du triple vainqueur en titre de la Ligue des Champions.

Avec 14 matches dirigés seulement, Lopetegui est devenu le second entraîneur de l’histoire du club à être viré le plus rapidement. Depuis 1929, seul José Antonio Camacho a fait pire avec 6 petites rencontres en 2004.

14 - Since 1929, the only Real Madrid manager to manage fewer games in all competitions than Julen Lopetegui (14) was Jose Antonio Camacho in 2004 (6). Sacked. pic.twitter.com/tlxXiD2BLW

— OptaJose (@OptaJose) 29 octobre 2018