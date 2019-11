La polémique enfle en Espagne. Vainqueur de cinq Ballons d’or depuis le début de sa carrière, Cristiano Ronaldo ne cesse de battre des records saison après saison. Et son exercice 2018/19 est également de très bonne facture avec 21 buts en 31 matches de Serie A. Comme chaque année, le Portugais est un candidat crédible à la plus haute distinction individuelle dans le football.

Mais Dolores Aveiro, la mère de CR7, est persuadée que son fils est victime d’un complot mondial qui vise à empêcher le joueur de la Juventus à gagner plus de récompenses mondiales. « Il y a une mafia. C’est le mot juste pour le définir. Oui, il y a une mafia dans le football. Si vous voyez tout ce qui s’est passé, vous réaliserez que c’est à cause de la mafia, explique-t-elle lors d’un événement rapporte Marca. Je ne sais pas s’il le recevra (le Ballon d’or), mais j’y crois bien. Je pense qu’il le mérite si nous analysons ce qu’il a fait pendant la saison. » La course au Ballon d’or est officiellement ouverte !