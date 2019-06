Selon L’Équipe, le club rhodanien cherche un autre latéral gauche, en plus d’Heritier Deyonge, et a jeté son dévolu sur Youssouf Koné, le Lillois. L’OL aurait déjà offert une somme de 8,5 millions d’euros plus divers bonus pour s’attacher ses services, mais les Dogues et Gérard Lopez espèrent environ 10 millions d’euros pour le lâcher. Ce n’est pas non plus le seul joueur des dauphins du Paris Saint-Germain que l’Olympique Lyonnais souhaite acquérir.

En effet, toujours d’après le quotidien français Thiago Mendes est toujours dans la ligne de mire des Rhodaniens. Le milieu de terrain brésilien semble être la perle rare recherchée par Juninho, qui avait expliqué qu’il lui fallait un joueur plus technique que Lucas Tousart devant la défense. Toutefois ce transfert pourrait coûter assez cher au club de Jean-Michel Aulas, le grand patron de l’OL, puisque Mendes est estimé à 25 millions d’euros par ses dirigeants.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10