Après avoir enregistré le retour de Memphis Depay, le coach de l’Olympique Lyonnais, Bruno Genesio s’est exprimé sur le mercato d’été des Gones. Dans les colonnes du Progrès, il revient sur le calme affiché par le club, alors que tous ses concurrents directs s’activent pour se renforcer.

« Pendant un Mondial, c’est toujours calme. Mais les dossiers sont en cours, et j’ai de très bons espoirs après la finale de la Coupe du monde. On a moins de départs. C’est une chance aussi. On a une ossature et on veut la renforcer sur nos besoins, c’est intéressant », a-t-il confié. Cela promet des arrivées dans le club rhodanien très prochainement.