L’été dernier, le FC Nantes avait réussi l’un des gros coups du mercato français en s’attachant les services Claudio Ranieri. Si le tacticien italien a impressionné en première partie de saison, son équipe a connu un deuxième exercice nettement plus compliqué (actuellement 10ème de Ligue 1). Un an et puis s’en va ? C’est ce qui semble se profiler pour l’homme qui a su amener Leiceister sur le toit de l’Angleterre. Si sa destination reste pour le moment inconnu, nul doute que ce dernier ne manquera pas de prétendants. Pour le plus grand malheur des Canaries et de son président Waldemar Kita, ces derniers vont devoir désormais se pencher sur son successeur.

Et d’après L’Equipe, plusieurs noms ont déjà été cochés par le board nantais. La piste de Jocelyn Gourvennec, limogé par Bordeaux en début d’année, est la plus crédible. Un contact a d’ores et déjà été établi et une rencontre devrait même avoir lieu dans les prochains jours. Autre piste évoquée, celle menant à Patrick Vieira, entraîneur de New York City FC. Une piste toutefois peu probable, d’autant que si ce dernier était amené à partir, il privilégierait certainement la piste des Gunners d’Arsenal. Dernier nom évoqué, et non des moindres, celui de Youri Djorkaeff. Selon les informations de 20 Minutes, le champion du monde en 1998 serait ciblé pour un poste de directeur sportif. Autant dire que de grands changements seront à prévoir pour le FC Nantes cet été.