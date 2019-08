Angers s’est fait dépouiller de ses meilleurs éléments cet été. Jeff Reine-Adelaïde (OL) et Flavien Tait (Stade Rennais) sont partis. Mais le SCO a su réagir et a recruté plusieurs joueurs dont Rachid Alioui et Sada Thioub.

Les anciens joueurs de Nîmes sont rejoints par un autre joueur. « Angers, ville à Crocodiles. Après Rachid Alioui et Sada Thioub, c’est le milieu relayeur Antonin Bobichon qui vient d’accoster sur les bords de la Maine. Il rejoint les rangs Noirs et Blancs pour les 4 prochaines saisons ! »

Antonin Bobichon, en provenance du @nimesolympique, vient de s'engager avec les Noirs & Blancs pour une durée de 4 ans https://t.co/Qe61zk9JiG pic.twitter.com/cLmq5MjNXO — Angers SCO (@AngersSCO) August 29, 2019

