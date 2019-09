Le Real Madrid commence cette saison comme il a terminé la saison dernière, c’est-à-dire en étant bien loin de son niveau galactique. Une tendance qui s’est confirmée après la gifle reçue par le Paris Saint-Germain mercredi soir en Ligue des Champions (0-3). Le premier homme pointé du doigt est forcément l’entraîneur, Zinedine Zidane, qui fait déjà l’objet de la rumeur du retour d’un certain José Mourinho sur le banc des Merengues.

Selon le Sun, ce dernier n’est pas affecté par tout cela. « Je continuerai à essayer jusqu’à la dernière minute et tant que le club me donnera la chance de continuer. Je ne me sens pas du tout interrogé. Je ne suis pas dérangé par la spéculation Mourinho. C’est la situation actuelle et chaque fois que l’équipe obtient un mauvais résultat, l’impression est que tout doit changer. C’est difficile, mais c’est la réalité », a expliqué le Français.

