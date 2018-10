Leader invaincu de Serie A, la Juventus se déplaçait sur la pelouse de l’Udinese (15e) cet après-midi, avec l’ambition d’enchaîner une huitième victoire de rang en championnat, une dixième toutes compétitions confondues. Les Zebrette restaient eux sur deux défaites de rang et voulaient relever la tête. Avec Blaise Matuidi et Cristiano Ronaldo titulaires au coup d’envoi, les hommes de Massimiliano Allegri se sont très logiquement imposés (2-0), avec le premier but de Rodrigo Bentancur sous les couleurs de la Vieille Dame et la 4e réalisation de la saison de Cristiano Ronaldo.

Transféré de Boca Juniors à l’été 2017, Rodrigo Bentancur n’avait pas encore inscrit le moindre but en 32 apparitions avec la Juventus. L’Uruguayen est venu faire trembler les filets d’un Scuffet pourtant auteur de parades décisives, de la tête, sur un centre de Cancelo (0-1, 33e), avant que Cristiano Ronaldo ne profite d’un ballon remisé en retrait par Mandzukic dans la surface pour doubler la mise d’une frappe croisée du pied gauche (0-2, 37e). Inscrivant-là son 4e but en Serie A. Avec 8 victoires en 8 journées et 24 points au compteur, la Juventus compte provisoirement neuf longueurs d’avance sur Naples et se rapproche du record de la Roma de Rudi Garcia, qui avait remporté ses 10 premiers matches lors de la saison 2013/2014.

Retrouvez le film de la rencontre ici.