En pleine lutte avec le Napoli pour le titre de champion d’Italie, la Juventus se déplaçait sur la pelouse de la lanterne rouge Benevento. Si l’écart entre les deux formations au classement est abyssal, cela n’effrayait pas pour autant les Sorciers. Confiants, les joueurs de Roberto De Zerbi ne s’avançaient pas tels des victimes expiatoires. Pourtant, Paulo Dybala ouvrait le score après un quart d’heure de jeu (1-0, 16e). Une réalisation rapide suivie d’une réaction rapide de Benevento. Suite à un décalage de Guilherme, Cheick Diabaté parvenait à ouvrir le score et remettait les deux équipes à égalité (1-1, 24e). Un but qui sonnait le glas dans les rangs turinois. Quelques minutes plus tard, Mario Mandzukic pensait redonner l’avantage aux siens (36e) mais son but était refusé pour une main. Toutefois, les Bianconeri insistaient et Paulo Dybala s’offrait un doublé sur un penalty (2-1, 45e +2).

[VIDEO - BUT] Cheick Diabaté s'offre un doublé contre la Juventus

4ème but en 5 matchs de Serie A pour le Malien !https://t.co/pCeT9wmD97 #BeneventoJuve — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 7 avril 2018

Cela ne décourageait pas Benevento et son homme fort Cheick Diabaté. Sur corner, il inscrivait un doublé de la tête (2-2 ; 51e) et permettait à son équipe de croire à un scénario rêvé. Avec ce but, la Juventus rencontrait une situation inhabituelle pour elle en championnat. Sur les 17 derniers matches, la Vieille Dame avait encaissé deux buts soit autant qu’en 51 minutes contre la lanterne rouge de Serie A. Surmotivés, les joueurs de Benevento parvenaient à bloquer les Bianconeri. Emmenés par un Cheick Diabaté réaliste - qui rejoignait au passage Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et Ciro Immobile sur la liste des joueurs ayant inscrit 2 buts à la Juventus cette saison - les hommes de Roberto De Zerbi ne fermaient pas le jeu et se montraient dangereux par l’intermédiaire de Djimsiti et Guilherme sur corner (67e). Finalement la Juventus obtenait un penalty transformé par Dybala qui tenait son triplé (3-2 ; 74e). Abattus, les joueurs de Benevento encaissaient un nouveau but en fin de match par l’intermédiaire de Douglas Costa (4-2 ; 82e). Avec ce succès la Juventus met la pression sur le Napoli en prenant provisoirement sept ponts d’avance sur son plus proche poursuivant.