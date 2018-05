L’Atlético de Madrid a beau faire office de favori pour la finale d’Europa League face à l’Olympique de Marseille, à suivre en direct sur Foot Mercato à partir de 20h45, les Colchoneros se méfient énormément de cette équipe marseillaise. Diego Simeone et ses deux bras droits, les tauliers Diego Godín et Gabi, étaient tous trois présents en conférence de presse en cet après-midi de mardi et ont été interrogés sur l’équipe entraînée par Rudi Garcia.

« On a regardé l’OM ces derniers jours. L’équipe a des joueurs déséquilibrants individuellement. C’est une équipe verticale, intense et avec de bons joueurs sur les côtés qui font la différence, comme Payet et Thauvin. On dépend de notre travail collectif et on se basera sur ça pour gagner le match », a lancé le défenseur central uruguayen, confirmant également que Diego Simeone et son staff ont imposé de longues séances vidéo aux joueurs rojiblancos avant cette finale.

El Cholo et ses joueurs craignent Payet

« C’est une équipe dangereuse dans toutes les facettes de l’attaque, notamment la stratégie. Elle a des latéraux verticaux et offensifs, et des joueurs au milieu, comme Maxime Lopez, qui fait les choses très bien. Le rythme imposé par Payet dictera le ton de l’équipe. C’est une équipe bien préparée et qui a un coach qui a réussi partout où il a été », a de son côté expliqué l’entraîneur du club de la capitale espagnole.

« Ce sera un match intense et on le fera évoluer de la façon qui nous conviendra. Nous sommes très similaires dans pas mal d’aspects du jeu », a ajouté l’Argentin, qui s’attend à un choc très équilibré et qui ne sera pas sur le banc de touche en raison de son expulsion lors du match aller des demi-finales face à Arsenal. C’est German Burgos, son fidèle adjoint, qui sera présent dans la zone technique. Rendez-vous à 20h45 pour cette passionnante finale !