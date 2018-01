Le Coutinho day. Les médias espagnols étaient sur le pont pour suivre les premiers pas de Philippe Coutinho (25 ans), présenté officiellement ce lundi comme nouveau joueur du FC Barcelone. Suite à une introduction effectuée par le président du club blaugrana Josep Maria Bartomeu puis à ses premiers jongles sur la pelouse du Camp Nou devant 7 346 spectateurs présents dans les tribunes, le Brésilien, recruté à Liverpool pour environ 120 M€ plus 40 M€ de bonus, a donné sa première conférence de presse, le sourire aux lèvres, répondant aux questions de quelques-uns des 161 journalistes accrédités pour l’occasion, tantôt en espagnol, en brésilien ou en anglais.

« Je suis très heureux, très content, c’est un rêve qui se réalise ! Je veux remercier beaucoup de monde : Dieu en premier lieu. Ma famille ensuite. Je voudrais évidemment remercier le Barça et ses dirigeants pour tous leurs efforts. Je remercie aussi Liverpool pour les 5 années passées là-bas. Ils ont compris que mon rêve et mon envie étaient de venir ici. (...) Liverpool a respecté la parole donnée. (...) Je remercie aussi les fans des Reds. Je suis très heureux de rejoindre ma nouvelle maison », a-t-il lancé, ravi que cette longue attente et « ces négociations compliquées » aient finalement abouti, précisant en toute simplicité pourquoi il voulait rejoindre l’écurie culé.

Un rêve qui se réalise, un poste encore à définir

« Le Barça est la meilleure équipe du monde, avec les meilleurs joueurs du monde. Beaucoup de stars ont joué ici, beaucoup de mes idoles aussi. Certaines y jouent d’ailleurs encore », a-t-il lâché, tout heureux de retrouver son « ami » Luis Suarez (côtoyé chez les Reds) et de rencontrer Andrés Iniesta, qu’il considère comme « un génie », et Lionel Messi, avec qui il aura « l’honneur » de jouer. L’étiquette de joueur le plus cher de l’histoire des mercatos du FC Barcelone n’a pas semblé spécialement faire peur à l’ami de Neymar, dont il a reçu les félicitations dimanche. « C’est un grand honneur pour moi. C’est un rêve d’être ici. Mais le thème financier regarde plutôt les clubs. Moi, je veux être heureux ici, gagner des titres, prendre du plaisir. Je ne pense qu’à ça », a-t-il confié, évoquant la question de son positionnement et de sa polyvalence.

« C’est à l’entraîneur de décider comment il veut faire jouer l’équipe. Moi, je vais travailler de mon côté pour être à disposition et efficace quand je suis dans l’équipe. Ce que j’aime, c’est bien jouer, prendre du plaisir, rendre les gens heureux. Ensuite, c’est à l’entraîneur de choisir. Moi, mon travail, c’est d’être prêt, à disposition du coach », a-t-il détaillé, sans trop en dire, pour ne froisser personne, n’affichant que peu de regrets de ne plus pouvoir jouer la Ligue des Champions cette saison. « Mon rêve était de venir ici. Le train ne passe parfois qu’une fois, je n’ai eu aucun doute, je ne vais pas pouvoir jouer tout de suite, ni en Champions, mais mon contrat dure 5 ans et j’espère pouvoir beaucoup jouer à l’avenir. J’espère pouvoir m’adapter le plus rapidement possible à tous mes partenaires », a-t-il conclu. C’est dit !