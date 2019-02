Le bouc émissaire. Marcelo (30 ans) a la sensation, à tort ou à raison, que le microcosme madridista le désigne comme coupable de la mauvaise passe actuelle du Real Madrid. « Tout est de ma faute ! On continue ! », a-t-il même posté sur ses réseaux sociaux. Le latéral brésilien, en difficulté ces dernières semaines, semble donc proche du ras-le-bol. Après avoir vu le jeune du centre de formation Sergio Reguilon lui être plusieurs fois préféré par Santiago Solari, l’international auriverde (58 sélections, 6 réalisations) est passé au travers dimanche lors de la défaite contre Girona (1-2) au Santiago Bernabeu.

Et forcément, de vives critiques lui sont encore tombées dessus. Mais pour l’ancien de Fluminense, trop, c’est trop. Selon la Cadena COPE, il a demandé à s’entretenir avec le directeur sportif merengue José Angel Sanchez ce lundi. La réunion entre les deux hommes a duré près d’une heure. Le défenseur a fait part de sa déception face à la situation. Cadre de l’effectif madrilène depuis de longues saisons (477 matches officiels, 36 buts) et grand artisan des récentes conquêtes de la Casa Blanca (20 titres à son actif, dont 4 Ligues des Champions), il s’estime peu soutenu par le club.

Marcelo en a marre

Le Carioca a même été plus loin, indiquant au responsable madrilène qu’il réfléchirait sérieusement à son avenir lors du mercato estival. Sous contrat jusqu’en juin 2022, l’intéressé avait récemment laissé entendre un son de cloche concordant dans un entretien à Esporte Interativo. « Si je suis sur la liste des départs, qu’on me paye et tout est réglé. Le jour où le Real Madrid me dit qu’il ne veut plus de moi, je pars », lâchait-il. Prémonitoire ?

La Juventus Turin, où évolue son ami et ancien partenaire Cristiano Ronaldo, était encore récemment annoncée sur ses traces... « Je ne sais pas d’où viennent ces informations. Moi ça me fait même rigoler, je vois des montages de moi avec le maillot de la Juventus. Je crois que c’est un grand club, depuis l’époque de Nedved, mais je suis Madrilène, je suis sous contrat avec le Real Madrid, et je ne sais rien de ce qui sort », expliquait Marcelo, toujours au micro d’Esporte Interativo il y a quelques jours de cela. La donne a peut-être changé depuis...