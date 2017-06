Le mercato n’a même pas commencé et pourtant il est déjà terminé pour l’Atlético Madrid ! Le club de la capitale espagnole, sanctionné par la FIFA pour des transferts irréguliers de mineurs l’an passé, a vu le Tribunal Arbitral du Sport rejeter son appel et confirmer la sentence. Résultat : les Colchoneros ne peuvent pas inscrire de nouveaux joueurs avant janvier 2018. Une décision à laquelle ils ont réagi les pensionnaires du Vicente Calderon.

« Le Tribunal Arbitral du Sport, après étude du recours de l’Atlético Madrid contre la sanction imposée par la Commission de Discipline de la FIFA relativement à l’inscription de joueurs mineurs ratifiée par la Commission d’appel de la FIFA, a réduit la sanction économique mais a maintenu l’interdiction d’inscrire des joueurs pendant le prochain mercato », peut-on d’abord lire sur le communiqué officiel.

L’Atlético est en colère

L’écurie madrilène a ensuite livré sa position sur cette affaire. Et forcément, l’heure est à l’agacement. « Notre club veut manifester que :

1. nous considérons que la décision de maintenir l’interdiction d’inscrire des joueurs pour un deuxième mercato, le marché d’été 2017, suppose une aggravation comparative et un traitement discriminatoire envers notre entité, d’autant que, récemment, pour un cas similaire, cette sanction avait été partiellement levée, permettant d’inscrire des joueurs à partir du premier juillet. Cette résolution est injuste et suppose un dommage irréparable pour notre club.

2. la décision a été communiquée hors du délai prévu lors de l’accord signé par les différentes parties et qui prenait fin hier, le 31 mai 2017. Ce qui démontre un manque de respect envers notre institution.

3. nous voulons rappeler que nous avons été sanctionnés alors que nous avons rempli strictement les règles de la législation espagnole, puisque nous avons toujours enregistré nos licences à travers la Fédération de Football de Madrid, comme prévu par la Loi du Sport.

4. notre projet sportif pour la saison prochaine a tenu compte des deux hypothèses une fois la décision du TAS rendue. Le club avancera à partir d’aujourd’hui dans les négociations nécessaires pour formaliser des opérations avec l’objectif d’inscrire des joueurs dès le 1er janvier, quand s’ouvrira le prochain mercato sur lequel nous serons autorisés à inscrire de nouveaux joueurs par la FIFA.

5. nous avons une totale confiance en notre effectif actuel, avec lequel nous avons obtenu une qualification directe en Ligue des Champions pour la cinquième année consécutive et avec lequel nous avons atteint les demi-finales de Ligue des Champions et de Coupe du Roi. Le club conte sur l’engagement et l’implication des joueurs et des entraîneurs pour continuer à être aussi compétitif la saison prochaine malgré cette décision qui, évidemment, nous porte préjudice. Ensemble, équipe, club et supporters, nous continuerons à nous battre pour atteindre nos objectifs », peut-on lire.

Clairement, la formation rojiblanca et son état-major l’ont mauvaise contre le TAS. Pour rappel, le Real Madrid, qui avait été sanctionné à la même période pour des faits peu ou prou similaire, avait vu sa peine réduite. D’où la colère de l’écurie chère au président Enrique Cerezo. Comme le FC Barcelone, qui avait dû faire sans recrues effectives pendant deux mercatos de suite après avoir lui aussi reçu pareille sanction, l’Atlético Madrid va devoir faire le dos rond pour résister aux assauts des clubs intéressés par ses stars cet été (Antoine Griezmann, Diego Simeone, Jan Oblak, etc.), sous peine de vivre une saison prochaine bien compliquée.