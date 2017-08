Mais où jouera donc Kylian Mbappé la saison prochaine ? C’est la question que tout le monde se pose, même le principal intéressé à dix jours de la fin du mercato estival. Et tous les observateurs le savent convoité après ses six mois de haut vol que ce soit sur la scène continentale ou en Ligue 1. L’attaquant de 18 ans, lui, a fait son choix et veut absolument rejoindre le Paris Saint-Germain tandis que l’AS Monaco ne souhaite pas renforcer un concurrent direct.

Le Paris Saint-Germain, après avoir enrôlé Neymar arrivera-t-il à frapper très fort une deuxième fois sur ce marché estival ? Rien n’est moins sûr. Pourtant, Mundo Deportivo samedi annonçait que les clubs étaient d’accord sur une indemnité fixe de 180 millions d’euros et le joueur et le PSG sur un contrat de cinq ans avec une rémunération de 18 millions d’euros annuels. Dimanche, le JDD évoquait aussi ce transfert en expliquant que Monaco s’était résigné à lâcher sa pépite au PSG . Mais, à l’instar, du dossier Neymar, nous ne sommes pas à l’abri de rebondissements.

Mbappé a été exclu de l’entraînement

D’après les informations de L’Equipe, le Paris Saint-Germain et Antero Henrique, son directeur sportif, n’ont pas encore transmis d’offre à leurs homologues de la Principauté. En effet, après la vente de Matuidi à la Juventus Turin, les dirigeants parisiens devront à nouveau vendre avant de s’attaquer à Kylian Mbappé afin de rentrer dans les clous du fair-play financier instauré par l’Union européenne des associations de football (UEFA).

Mais ce n’est pas tout ce que révèle le quotidien. En effet, selon la publication de ce lundi, la tension est encore montée d’un cran entre le natif de Bondy et les membres de son club. Mardi dernier, l’international français aurait eu une vive altercation avec Andrea Raggi et il aurait refusé de quitter le terrain malgré les demandes répétées de son staff, restant planté au milieu du terrain. Ce serait pour cela que Leonardo Jardim ne l’aurait pas convoqué pour la rencontre face à Metz (1-0). Même si Mbappé ne quitte pas le Rocher cet été, il va falloir s’expliquer et apaiser les tensions naissantes entre le club champion de France et son joyau.