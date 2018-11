Le site spécialisé dans la finance du sport Sporting Intelligence vient de dévoiler une énorme étude analysant les salaires des différentes compétitions sportives à travers la planète. NBA, NFL, NHL, et bon nombre de championnats de football ont été passés au crible. On y apprend notamment que le Barça est l’équipe qui paye le mieux ses joueurs tous sports confondus - avec un salaire moyen de 11,8 millions d’euros annuels par joueur - assez loin devant le Real Madrid, où les joueurs touchent en moyenne 9,1 millions d’euros par an. On retrouve derrière bon nombre d’équipes de NBA, avant de tomber sur de nouvelles équipes de foot, la Juventus (7,6M€/an) et Manchester United (7,4M€/an), respectivement neuvième et dixième du top 10 des formations sportives payant le mieux leurs joueurs.

Le Paris Saint-Germain arrive lui à la dix-huitième place de ce classement, étant la septième équipe de football la mieux classée, juste derrière l’Atlético de Madrid, ce qui peut sembler surprenant. Les Parisiens payent en moyenne leurs joueurs 6,9 millions d’euros par saison. La Ligue 1 est également passée au crible. Le championnat de France est ainsi le cinquième championnat qui rémunère le mieux ses joueurs, avec un salaire annuel moyen de 1,12 millions d’euros, derrière la Premier League (3,38M€/an), la Liga (2,5M€/an), la Serie A (1,72M€/an) et la Bundesliga (1,58M€/an). Un retard qui n’est donc pas si important que ça par rapport aux championnats italiens et allemands, même s’il est vrai que les chiffres sont un peu boostés par le Paris Saint-Germain.

L’OM et l’OL sur le podium en France

A titre comparatif, les deux principaux rivaux de la France que sont la Russie et le Portugal n’arrivent même pas au million et tournent à respectivement 753.000€/an et 307.000€/an ! En France, le salaire médian est de 522.112€ annuels. Et si le PSG est de loin l’équipe qui paye le mieux ses joueurs en France avec les 6,9 millions d’euros cités ci-dessus, le deuxième, l’Olympique de Marseille, est très loin, puisque les Phocéens versent en moyenne un salaire de 2,4 millions d’euros à leurs joueurs ! Des chiffres tout de même plus que corrects au niveau européen, puisque c’est plus que des formations du calibre de Schalke 04, de Villarreal, de la Lazio ou de Hoffenheim par exemple. Sur la scène nationale, les Phocéens restent d’ailleurs encore bien loin devant l’Olympique Lyonnais (1,78M€/an), troisième, et l’AS Monaco (1,77M€), quatrième.



Lille, l’AS Saint-Etienne, le Stade Rennais, l’OGC Nice, les Girondins de Bordeaux et le FC Nantes complètent ce top 10, pendant que Reims, Amiens et Nîmes sont les trois derniers du classement. Les Nîmois ne tournent "qu’à" 260.000€ par mois, de quoi donner encore plus de mérite à leur onzième place au classement ! Les Parisiens payent donc leur joueur en moyenne 26,6 fois de plus que le promu ! C’est surtout la prestation de Montpellier qui est impressionnante, puisque les Héraultais sont troisièmes du classement de Ligue 1 en étant seulement la seizième équipe qui paye le mieux ses joueurs (455.000€/mois) ! Comme quoi, l’argent ne fait pas tout dans le football !