Il est arrivé sur la pointe des pieds. L’année dernière, l’Olympique Lyonnais a recruté Tanguy Ndombélé, jeune et prometteur milieu d’Amiens. Après son énorme prestation l’année passée contre le Paris Saint-Germain, on a cru comprendre pourquoi les Rhodaniens avaient décidé de l’engager. Mais nous n’avions encore pas vu grand-chose pour tout avouer. Contre Manchester City (2-1) il a été énorme et ce dimanche encore contre l’Olympique de Marseille (4-2).

« Quel match de sa part dans l’entrejeu ! Avec Diop à ses côtés, le milieu lyonnais a eu du mal à trouver ses marques sur la pelouse anglaise avant d’illuminer cette rencontre. Auteur d’un bon travail dans l’entrejeu pour lancer Cornet, qui était hors-jeu (24e), le joueur de 21 ans a réalisé une nouvelle ouverture intéressante pour Fekir (33e), avant d’adresser une merveille de passe à Depay qui a ensuite trouvé le poteau (60e). Une belle prestation de sa part », peut-on lire sur les notes de notre rédaction suite à la rencontre entre les Citizens et les Gones en milieu de semaine. Partie au cours de laquelle il a été crédité d’une note de 7.

Deux masterclasses en quelques jours

Ce dimanche, il a été au four et au moulin. Lorsque les deux équipes patinaient dans un faux rythme, c’est lui qui a mis le coup de fouet. C’est son accélération, sur le but d’Houssem Aouar qui a réellement fait démarrer cette rencontre. Sa puissance n’a pu être arrêtée ni par Kevin Strootman, pourtant pas réputé pour sa délicatesse, ni par Luiz Gustavo, sorti un peu sur lui à l’emporte-pièce. Avec Diop, ils ont clairement surnagé dans l’entrejeu. Mais ce ne fut pas tout. Il serait absolument réducteur de faire uniquement le récit de ce but pour sa prestation du soir.

Il a, à nouveau, été crédité de la note de sept ce dimanche soir, car il a aussi délivré une autre passe décisive à Bertrand Traoré à la 52e minute de la rencontre. Taille patron au milieu du haut de ses 21 ans. « Beaucoup de joueurs ont été très bons, il y a eu un bon match de Nabil (Fekir), d’Houssem (Aouar), de Tanguy aussi. Je ne veux pas citer tout le monde. Quand on fait une bonne performance collective, c’est évident qu’il y a eu des joueurs qui ont été bons. Mais il n’y a pas de bons joueurs s’il n’y a pas de collectif », a tenu à tempérer Bruno Genesio. Nul doute que l’OL tient en son sein un joueur de classe internationale, qui doit, certes, encore faire preuve dé régularité, mais qui s’inscrit très probablement dans la lignée des Michaël Essien et autres Mahamadou Diarra.