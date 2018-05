La saison est terminée depuis ce week-end pour les clubs français mais déjà les discussions ont démarré en coulisses pour le mercato. L’OL sera évidemment un acteur majeur dans l’hexagone et Jean-Michel Aulas a fait une annonce forte dans l’émission Breaking Foot sur SFR Sport ce lundi. Alors que Léo Dubois et Martin Terrier ont déjà signé sans indemnité de transfert pour l’an prochain, le président lyonnais envisage le recrutement de plusieurs grands joueurs.

« Les joueurs qui ont participé à cette saison vont rester. On veut augmenter la qualité de l’équipe donc il ne faut pas l’affaiblir. (...) On va tout faire pour garder l’intégralité de l’effectif. On va recruter un ou deux joueurs supplémentaires de grande qualité, et au moins un très grand nom pour renforcer l’équipe. On aura les moyens de bien faire. Ça fait deux années que le club est largement bénéficiaire. On aura un résultat qui sera intéressant aussi cette année », a révélé Aulas.

Le dossier Fekir en attente

Voilà de quoi donner le sourire aux supporters qui s’attendent désormais à passer des paroles aux actes. Ils regarderont tout de même le dossier Fekir avec attention. On parle même déjà de négociations entre l’OL et Liverpool pour le capitaine des Gones. Une information à nouveau démentie par Jean-Michel Aulas. « Éventuellement Nabil pourra sortir mais on va décider », a d’abord posé le boss du club, qui se frotte tout de même les mains face à la cote de son joueur.

« Il n’y a pas de contact du tout avec Liverpool, ni avec aucun autre club. Je n’ai pas discuté de l’avenir avec lui. Nabil a aussi très envie de rester avec la qualification (en Ligue des Champions). On va discuter sereinement. Il a obtenu le droit de partir en Russie (pour la Coupe du Monde, ndlr). Ça lui donne un statut supérieur. Il faudra être très riche pour recruter Nabil Fekir. » Le joueur lui-même a avoué à demi-mot qu’il avait peut-être joué son dernier match avec son club formateur ce week-end. Outre Liverpool, Chelsea est très intéressé par l’international français.